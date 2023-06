25 anys del CFLV i… per molts més!

Ladislau Baró en el 25è aniversari del CFLV (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ha celebrat aquest dimecres el seu 25è aniversari amb una trobada entre professors, alumnes i directius i altres persones que han passat pel centre formatiu. Durant la celebració, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha recordat la importància que ha tingut el CFLV durant els darrers vint-i-cinc anys en la formació de les persones adultes i la inserció laboral i social d’aquestes.

“Aquest centre ha estat un far de coneixement i aprenentatge per a totes les persones d’Andorra i ha brindat una oportunitat perquè els individus puguin continuar amb el seu procés d’educació al llarg de les diferents etapes de la vida”, ha assegurat Baró.

A més, Baró ha ressaltat el caràcter de cohesió social del Centre de Formació al Llarg de la Vida, ja que “ha fomentat la interacció entre persones de diferents àmbits i generacions, creant un entorn propici per al diàleg i el desenvolupament comunitari”. De fet, pel Centre hi han passat anualment al voltant de 400 alumnes amb l’objectiu d’adquirir competències i coneixements per a millorar la seva integració social o per a reconduir el seu futur acadèmic o professional.

Un exemple d’aquest vessant pedagògic són el curs de preparació a la prova d’accés a l’ensenyament superior per a majors de vint-i-cinc anys, el curs de preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança (GSE) per a candidats lliures o les formacions continuades professionals que s’imparteixen, com la de tècniques de venda i el curs d’informador turístic. D’altra banda, el CFLV també ofereix cursos de formació instrumental, en lectoescriptura, català inicial, matemàtiques inicials i iniciació a les humanitats.

Pel que fa als reptes de futur del Centre, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha destacat que “caldrà impulsar la innovació i continuar oferint oportunitats d’aprenentatge de qualitat per a tots”. “Les tecnologies rupturistes com la intel·ligència artificial, la digitalització creixent en tots els àmbits socials i laborals, així com els canvis en els hàbits i prioritats de la societat, ens obligaran a adaptar l’oferta formativa per a donar resposta a la nova societat que sorgirà”, ha afegit.