El Sant Hospital es manté amb 4 ingressats però segueixen pujant els indicadors del coronavirus

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell segueix tenint aquest dijous 4 ingressats per coronavirus, una xifra força inferior als deu a què es va arribar la setmana passada. Tot i això, des del centre mèdic veuen amb preocupació l’increment constant dels indicadors d’evolució. Per això, han fet una nova crida a la precaució cap a la població per reduir el nombre de casos actius, que aquest dilluns s’apropava al centenar.

El risc de rebrot a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca s’ha situat avui a 932, mentre que a nivell de l’Alt Urgell ja ha superat la barrera dels mil punts i ara està a 1.153. Una de les xifres més altes de la comarca des de l’inici de la pandèmia i també de les més altes de Catalunya ara mateix. Pel que fa a la velocitat de reproducció del virus, és a 1,80 a la Seu i a 2,01 a escala comarcal. El percentatge de positius detectats als nous tests també s’ha incrementat i està al 16,16%.

A efectes pràctics, tot plegat significa que, de mitjana, cada contagiat transmet la malaltia a dues persones més, i que 1 de cada 6 proves PCR realitzades donen resultat positiu. A més a més, el nombre de nous casos setmanals s’ha més que doblat: ha passat de 30 a 70, aproximadament. Pel que fa a l’ensenyament, el nombre de grups escolars confinats també repunta i ara tornen a ser un total de 10, que representen 125 alumnes i 11 professors.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, sentencia que la situació actual “no és bona” i que estem en “unes setmanes complicades”, en les quals l’única notícia positiva és que hi ha pocs ingressats. Tot i això, dos dels pacients que hi havia a la Seu han hagut de ser traslladats a les UCI -a Lleida i a Barcelona- i, atès el risc actual, no es descarta que els propers dies augmentin els ingressos al centre urgellenc, per casos actius en què l’evolució empitjori.

Menys restriccions locals però més controls

Tot i això, en una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil Directe’, Fàbrega ha avançat que de moment no es plantegen recuperar les restriccions locals d’abans de Setmana Santa, perquè han comprovat que ara els contagis no es concentren de manera tan clara en l’àmbit educatiu sinó que són d’un origen més variat. Concretament, molts d’ells s’atribueixen a la major interacció social que hi ha hagut per Setmana Santa, amb la combinació de trobades familiars i d’amics, a les quals cal sumar l’arribada de visitants. Una situació que, indica, “ha anat bé per deixar respirar l’economia, però ha portat més contagis”, i no només en espais tancats sinó també en activitats a l’aire lliure. El que sí que ha avançat el batlle urgellenc és que, en coordinació amb Salut, s’incrementaran els controls i inspeccions a aquells establiments o activitats en què es demostri que s’hi incompleix deliberadament les normes elementals de prevenció del virus.

Crida a la confiança davant la vacunació

Pel que fa a la vacunació, després que ja ha començat el procediment massiu a la Pista Polivalent, aquest dimecres s’ha administrat prop de 300 noves dosis i el nombre d’habitants de l’Alt Urgell que ja han rebut la primera és ara de 4.197 (21,4% de la població de la comarca). La segona dosi l’han rebut 1.239 (6,3%). Els percentatges són més alts en franges d’edat com la de 60 a 65 anys (prop del 45%), la de 70 a 79 anys (29%) i, especialment, els majors de 80 anys i els grans dependents (quasi un 83%).

Jordi Fàbrega espera que des d’ara la vacunació avanci més ràpidament que fins ara, perquè ho considera vital per poder anar reduint la incidència del virus o l’aparició de nous casos i, alhora, anar eliminant restriccions. Tot i això, el també president de la Fundació Sant Hospital ha criticat novament els retards en la distribució de dosis i els canvis constants de criteri que han fet tant el Govern espanyol com la Unió Europea i que han causat confusió a la població. En tot cas, Fàbrega defensa que els beneficis de vacunar-se són immensament superiors als de no fer-ho, i per això anima tothom a participar del procés d’immunització tan aviat com siguin avisats.