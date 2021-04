L’Esport, declarat com a Sector d’Interès Nacional per potenciar-lo en temps de pandèmia

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la ministra de Turisme, Verònica Canals i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han presentat aquest dijous al migdia la declaració de l’Esport com a Sector d’Interès Nacional. L’acte, que s’ha celebrat al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO) respectant totes les mesures sanitàries per prevenir contagis de la COVID-19, ha comptat amb la participació activa de Josep Marticella i Gemma Riu, de l’Andorra Esports Clúster, organització que ha impulsat la demanda d’interès nacional.

Entre altres aspectes, la declaració permet al sector saber, segons cada nivell de risc de la pandèmia, quines activitats esportives i de turisme esportiu estan permeses, i quins protocols s’han de seguir per a dur-les a terme. La guia, aprovada pel Ministeri de Salut i el Comitè Científic, desgrana cinc nivells diferents. S’estableix així un marc protocol·lari conegut i capaç de regular la majoria de situacions que es puguin produir, segons l’evolució de la pandèmia, amb “l’objectiu de reduir la incertesa per a tots els agents del sector i els seus usuaris”, ha destacat Riva.

La declaració genera un impacte positiu per l’esport del país, tan federat com amateur i professional resident, i permet avançar en la consecució dels objectius del pla de Govern (Horitzó 23) i dels ODS de Nacions Unides. En aquest sentit, Riva ha recordat que des de l’esclat de la pandèmia l’Executiu ha donat pla suport al sector. “Som un dels únics països d’Europa que no ha tornat a tancar els gimnasos després del primer confinament”, ha exemplificat la titular de Cultura i Esports. En aquest camí, Andorra també ha esdevingut un dels primers països en declarar l’esport com a Sector d’Interès Nacional.

Jordi Gallardo ha explicat que la declaració, feta pública aquest dijous, s’ha pogut impulsar després de l’aprovació per part del Govern dels criteris per declarar un sector o activitat d’interès nacional en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2. El titular de Presidència, Economia i Empresa ha especificat que el document clarifica que serà considerat Sector d’Interès Nacional aquell que impacti favorablement en la salut de les persones i la cohesió social, en el creixement econòmic i el posicionament internacional, quan es doni compliment als requeriments establerts i s’aprovi pels organismes pertinents.

La seguretat jurídica que dona la guia permet “impulsar el creixement econòmic amb una activitat que diversifica l’economia”, ha emfatitzat. Tant Gallardo com Marticella han destacat que la declaració s’ha impulsat de la mà de la col·laboració públic-privada i agraeixen la col·laboració de les empreses del sector.

Per la seva banda, la ministra de Turisme ha explicat que “la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional” ajudarà a potenciar el posicionament del país per atreure esdeveniments esportius internacionals. Això ajudarà a la desestacionalització de la destinació i s’inclou en els eixos estratègics de Turisme.

Finalment, Gemma Riu ha assenyalat els 14 punts que compleix l’esport per esdevenir Sector d’Interès Nacional. Entre aquests destaca l’impacte que té l’esport en la salut física i emocional de les persones, i l’impacte en l’economia, representant un 8% del PIB del país.