El repte de la FAN, superar les sis medalles de Malta 2023 com el gran objectiu de la temporada

Presentació de la nova temporada de la natació andorrana (FAN)

La Federació Andorrana de Natació (FAN) es marca el gran repte de superar els resultats de Malta 2023 com l’objectiu del curs 2024-2025. Així ho han explicat el president de la FAN, Joan Clotet, i els directors tècnics de natació i natació artística en l’acte de presentació de la temporada dut a terme, aquest dimarts, a AndBank. “Estem a ple rendiment preparant els Jocs dels Petis Estats perquè és el gran repte d’aquesta temporada”, ha destacat el president de la FAN, Joan Clotet.

En aquest sentit, Maria Suárez, directora de banca del país d'AndBank, ha assegurat que "estarem sempre al costat de l'esport i de la base" i ha felicitat la FAN pels resultats obtinguts aquest darrer cap de setmana pels diferents nedadors de la federació.





Una vintena de nedadors als Jocs

Al llarg de la presentació, tant el director tècnic de natació, Alfonso Maltrana, i la directora tècnica de natació artística, Natàlia Meca, han detallat que la previsió és tenir prop d’una vintena de nedadors de cara a la gran competició. Així, la previsió del màxim organisme de la natació andorrana passa per tenir uns 15 nedadors per a la natació i quatre nedadores per a la natació artística, sumant un total de 19 esportistes.

En aquest mateix sentit, Meca ha destacat que “més enllà dels resultats per a nosaltres el gran repte és organitzatiu perquè és el primer cop que hi haurà natació artística en uns Jocs dels Petits Estats”. De fet, la previsió és poder participar en el solo tècnic i el solo lliure, així com en el duo tècnic i el duo lliure. “Estem molt il·lusionades per tenir la natació artística als Jocs dels Petits Estats i que sigui a casa encara més”, ha asseverat Meca.

En el cas de la natació, el director tècnic, Alfonso Maltrana, ha remarcat la necessitat de seguir avançant en els objectius de creixement de la base, millorant temporada a temporada la participació de totes les categories tant a nivell nacional com regional. “L’objectiu és estar a quantes més finals dels Jocs dels Petits Estats possible; hi haurà molts esportistes que estaran en la lluita per les medalles”, ha assenyalat Maltrana.

Més enllà dels Jocs dels Petits Estats, el calendari absolut de la natació passa pel Campionat del Món de piscina de 25m a Budapest, el V Open d’Andbank i el Campionat del món de piscina de 50m, a Singapur.