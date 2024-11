Encamp rep el nou cònsol general de Portugal amb l’objectiu de seguir cooperant en benefici de la comunitat lusitana

El cònsol general de Portugal a Andorra, Laura Mas i Xavier Fernández (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha rebut, aquest dimarts, la visita del nou cònsol general de la República Portuguesa al Principat d’Andorra, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha. La cònsol major, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernàndez, s’han reunit amb el representant portuguès per a, d’una banda, donar-li la benvinguda al país i, per altra banda, aprofundir en aquells aspectes que vinculen la parròquia amb la comunitat portuguesa.

En aquest aspecte, tant des del Comú com des del Consolat s’ha transmès la voluntat d’ampliar la col·laboració cultural, actualment molt estreta amb les associacions, així com seguir cooperant en el desenvolupament d’activitats i esdeveniments que enriqueixen el teixit social, comercial i empresarial de la parròquia.

Tanmateix, la Corporació ha traslladat al consolat la importància de la comunitat portuguesa a Encamp, amb la seva llarga trajectòria i consolidada integració a la parròquia. Finalment, els cònsols han obsequiat Duarte Pinto da Rocha amb un llibre d’Encamp i li han traslladat una invitació formal per a visitar plegats el Pas de la Casa i conèixer, així, la parròquia al complet.

Cal recordar que Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha va rebre l’exequàtur del Govern el passat mes de setembre per tal de poder exercir les seves funcions al Principat, tot i que la seva designació per part del govern portuguès ja es va dictaminar al mes d’agost. Així doncs, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha agafa el relleu de José Manuel da Silva, qui ha estat al capdavant de la representació portuguesa a Andorra des de l’any 2012. De fet, Da Silva, durant el 28è aniversari de l’Associació Cultural de Residents d’Alto Minho, el passat 22 de setembre, va agrair la bona entesa i el tracte que ha mantingut al llarg dels anys amb el Comú, així com els lligams i el suport que sempre s’ha mostrat amb la comunitat portuguesa.

El nou Consolat General portuguès se situarà al Carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella. La voluntat, segons va traslladar el ministre d’Afers Exteriors portuguès, Paulo Rangel, a la seva homologa andorrana, Imma Tor, és obrir portes abans que s’acabi l’any.