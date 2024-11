El salari mínim s’incrementarà el 2025 el doble de l’índex de preus de consum i “com a mínim el 4%”

La ministra Marsol -segona per l’esquerra- amb membres del CES (SFGA)

El salari mínim interprofessional s’incrementarà l’any vinent el doble del que marcarà l’índex de preus de consum (IPC) de 2024. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha expressat al Consell Econòmic i Social (CES), reunit avui dimarts, la voluntat del Govern d’acordar l’aplicació d’un augment del salari mínim considerable per a anar adaptant-lo al cost de la vida i avançar cap al compromís de situar-lo a mitjà termini al voltant del 60% del salari mitjà. En qualsevol cas, l’increment mínim que s’aplicarà serà del 4%, tot i que l’IPC sigui inferior al 2%.

La previsió, de fet, indica que l’IPC de 2024 quedarà establert al voltant de l’1,7 o 1,8%. Davant d’aquest escenari, el salari mínim s’apujarà el 4% i quedarà fixat en 1.431 euros. Si l’IPC finalment fos lleugerament superior al 2%, s’aplicaria un increment corresponent al doble d’aquest índex. A tall d’exemple, si la inflació fos del 2,1%, l’augment aplicable al salari mínim seria del 4,2%.

La ministra Marsol ha recordat que el Govern va instar al consens entre patronal i sindicats perquè arribessin a una proposta unitària sobre els increments salarials. Davant de la manca d’acord, el Govern ha decidit adoptar l’increment del salari mínim en l’actual context d’inflació controlada. Per a la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, “patronal i sindicats han perdut una oportunitat per a poder implementar un salari per a tot el país”, i ha recordat que el Govern es va veure obligat a intervenir els dos darrers anys sobre els salaris, més enllà del mínim, amb increments generalitzats per a fer front al moment inflacionista extraordinari.

El Consell Econòmic i Social (CES) també ha analitzat l’estat de la negociació entre patronal i sindicats sobre la representació dels assalariats a les empreses. En aquest àmbit, la ministra Marsol ha avançat que patronal i sindicats sí que han acostat posicions i plantejaran a mitjan desembre les primeres conclusions del treball conjunt.