El recurs de pintar una paret diferent

Una de les maneres de fer que una habitació es vegi realment original, és recórrer al recurs de poder pintar una paret d’un color diferent de la resta. En les sales d’estar i menjadors, sol fer-se en la paret més gran, mentre que en els dormitoris, la paret que sol pintar-se d’un altre color és la de capçalera.

Per a fer-ho i que resulti combinant, ha de seguir-se una base cromàtica. És a dir, utilitzar colors d’una mateixa paleta, com per exemple: tota una habitació pintada en groc clar amb una paret pintada de taronja. Seguint amb la mateixa idea, utilitzaríem les combinacions: verd clar i verd fort, beix i marró, lavanda i violeta, etcètera.

Una altra alternativa molt utilitzada és pintar totes les parets en blanc i la destacada, d’un color fort i cridaner. Aquesta classe de combinacions són ideals per a habitacions juvenils o en les que es vulgui decorar de manera descontracturada. També pot substituir-se el blanc per un color neutre per a pintar les parets i combinar amb una paret en colors intensos.

Un recurs similar és crear la diferenciació amb paper pintat. El secret és saber triar el color de l’empaperat i combinar-lo amb la resta dels elements de la decoració.

