Allibera la teva mirada de la fatiga amb el contorn d’ulls per a home

La cosmètica masculina cada vegada presenta productes més específics per a garantir la cura de la pell. És el cas del contorn d’ulls, un producte que amb petites dosis atenua la visibilitat de les bosses i aconsegueix una aparença de bona cara. Però com hem d’aplicar el contorn d’ulls? T’ho expliquem.

El contorn d’ulls

Com és la pell d’aquesta zona?

Com assenyala Nivea, la pell de la zona que es troba al voltant dels ulls és més fina i sensible. Per què? En no tenir gairebé glàndules sebàcies ni teixit adipós, aquesta pell és especialment vulnerable a l’agressió dels factors ambientals. A més, presenta una major tendència a ser escenari de línies d’expressió, arrugues i ulleres. La sequedat ambiental, la falta de son o els hàbits poc saludables tenen molt a dir en la seva aparença.

Per què necessitem productes específics?

A causa de la vulnerabilitat cutània de la zona, és molt recomanable l’ús de productes específics per a contorn d’ulls. Han de tenir un efecte revitalitzant i reconstituent per a atenuar la visibilitat de les problemàtiques, com les ulleres o els ulls inflats.

Enfortir el teixit, restituir l’equilibri i estimular la microcirculació de la zona és el triple objectiu dels cosmètics facials formulats per a tractar les ulleres. Amb unes petites dosis s’aconsegueix millorar la visibilitat del contorn dels ulls.

Emprar un contorn d’ulls amb textura nutritiva atenua la incidència de les fines línies d’expressió que sorgeixen al voltant dels ulls.

Com aplicar el contorn d’ulls?

La quantitat d’un gra d’arròs ja és suficient per a aconseguir l’efecte del contorn d’ulls, distribuint-se en el sentit contrari a l’arruga. La crema s’ha d’estendre entre la gemma dels dits i després s’aplica amb suaus tocs per a millorar les ombres fosques, prevenir l’aparició de bosses i activar la circulació.

Per bellezactiva.com