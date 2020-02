L’any passat a Andorra es van comptabilitzar 467 parts, el 40,9% dels quals va ser per cesària, una taxa que s’allunya molt de les recomanacions que fa l’OMS, i que fa molts anys que està per sobre de les indicacions dels experts. Des de 1985, els professionals de la salut de tot el món han considerat que la taxa ideal de cesària ha d’oscil·lar entre el 10% i el 15%. Així ho recull l’Organització Mundial de la Salut, que alerta dels “riscos a curt i a llarg termini que poden perdurar per molts anys després de la intervenció i afectar la salut de la dona, i del nounat, així com a qualsevol embaràs futur.

“Ens interessa que ens expliquin els motius d’aquesta taxa elevada i conèixer la valoració oficial del ministeri de salut i del SAAS”, explica la Presidenta del PS, Susanna Vela. Des del PS reclamen, a banda dels motius objectius i la valoració oficial per part de Ministeri de Salut i del SAAS, quines són les accions que s’han impulsat des del Ministeri de Salut i des del SAAS per reduir el nombre de cesàries practicades.

Vela demana també quins són els percentatges de cesàries es practiquen per cada facultatiu respecte del total de cesàries, si es porta algun tipus de control i seguiment dels i les facultatius/ves i del nombre de cesàries que realitzen al llarg de l’any i per què, a la vista dels resultats, aquestes accions no sembla que hagin tingut els efectes desitjats.

“Aprofitem la pregunta per demanar en quin estat es troba el projecte de col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona perquè els obstetres del Clínic que fan guàrdies a Andorra consolidin la seva presència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que el ginecòleg assalariat del SAAS pugui fer formacions a aquest centre”.

Els socialdemòcrates volen saber també si es té previst una anàlisi d’aquesta situació i confegir un pla per rebaixar aquesta taxa elevada, quin és el paper de les llevadores en l’assistència als parts, quantes són les llevadores que els practiquen i en quants parts i si aquestes professionals sanitàries estan rebent o es preveu que rebin les formacions per part del centre de referència esmentat.

“Entenem que és una taxa molt elevada, sobretot si la comparem amb les taxes dels països veïns: esdevé necessari aquest aclariment, i que Govern aporti les dades que ens permetin esbrinar el perquè d’aquestes casaries”, ha declarat la Presidenta del PS.