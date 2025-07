El PS surt en defensa del conseller escaldenc, David Pérez

El president del Partit Socialdemòcrata i conseller general, Pere Baró (PS)

El Partit Socialdemòcrata davant les informacions aparegudes, recentment, als mitjans de comunicació, defensa que el conseller del Comú d’Escaldes-Engordany,, David Pérez, “ha mantingut sempre una actitud professional, honesta i transparent al no participar en cap de les decisions, que poguessin adoptar la Junta de Govern o el Consell del Comú, que afectessin l’empresa concessionària que dirigeix”, assenyalen des del PS.

Per tal de preservar la transparència i assegurar una gestió adequada, la Junta de Govern va decidir aplicar, de manera provisional, la no participació del conseller David Pérez en les sessions d’aquest òrgan mentre es recopila i estudia la documentació requerida per Intervenció sobre una empresa concessionària.

És una mesura temporal i preventiva que s’inscriu dins del funcionament ordinari dels mecanismes de fiscalització i supervisió propis de l’administració comunal.