Andorra la Vella serà l’epicentre l’estiu vinent de l’Andorra Multisport Festival

Andorra la Vella es convertirà aquest proper estiu en el centre de l’esport a nivell internacional. La parròquia tindrà un pes molt significatiu en l’Andorra Multisport Festival, previst per a l’estiu vinent (2021) i serà l’amfitriona de dues de les proves més exigents: la cursa cicloturística Andorra 21 ports (del 24 al 26 juny) i l’Ironman 70.3 (4 de juliol).

Així ho ha detallat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha presentat les proves juntament amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director regional d’Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez. La cònsol major hi ha afegit que, a més, Andorra la Vella també acollirà al Parc Central el village principal del Festival durant els 15 dies de durada i que també serà escenari de pas d’algunes de les altres proves de l’esdeveniment. Així doncs, la mitja marató (21 km) de lronman es correrà íntegrament a Andorra la Vella i el bike park de l’Andorra 21 Ports se situarà al Parc Central.

La cònsol major ha ressaltat la importància que Andorra la Vella aculli una prova d’aquesta envergadura per posicionar la capital en l’àmbit internacional i, també, per l’important impacte econòmic per a la parròquia ja que es tracta d’esdeveniments que duren diverses jornades i que necessiten d’algun dia suplementari de preparació. L’arribada d’esportistes d’elit i els seus acompanyants (es calcula que participaran uns 1.500 esportistes per a la prova d’Ironman i mig miler més per a la de ciclisme) suposarà un fort impacte en el teixit econòmic i empresarial de la parròquia i del país, que segons ha xifrat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, es calcula en més de 3,6 milions d’euros.

Des del Govern, tal com ha assenyalat Gallardo, es vol fer una aposta ferma per esdeveniments esportius de primer nivell per posicionar Andorra en un sector que va clarament a l’alça i que anualment mou importants xifres de negoci i de turistes. S’estima que actualment l’àmbit de les proves esportives genera el 8% del PIB anual del país.

Des d’Ironman han assegurat que l’Andorra Multisport Festival serà un esdeveniment “únic al món” i l’Ironman més dur, que tindrà la natura com a protagonista.

El Comú d’Andorra la Vella aporta a l’Andorra Multisport Festival 150.000 euros anuals i tot el suport logístic per celebrar amb èxit les proves.

La celebració d’aquest esdeveniment multidisciplinar tindrà lloc una setmana abans de l’arribada a Andorra la Vella d’un final d’etapa del Tour de França l’11 de juliol provinent de Ceret. L’endemà hi haurà jornada de descans, i la propera sortida d’etapa es farà des del Pas de la Casa.