El PS reclama ajuts específics pels autònoms en el nou projecte de llei de mesures

Oblidar que Andorra es composa bàsicament de petites i mitjanes empreses, de molts treballadors autònoms que en solitari o amb un equip molt reduit de colaboradors, tiren endevant el seu negoci, i que aquests professionals també han de veure recollida en aquesta fase de la pandèmia la possibilitat d’obtenir ajudes és un error en el qual no hem de caure, i així ho ha defensat aquesta tarda el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

Des de la formació socialdemòcrata consideren que Govern “està, una vegada més, passant per alt la situació dels autonoms i està focalitzant tot el projecte de mesures al voltant dels ERTOs i les ajudes en aquest sentit”. Unes ajudes que, si bé són necesaries i demanen una reflexió que ja s’està produint, no ens poden fer apartar els ulls de les 7.000 persones que estan donades d’alta com a treballadores per compte propi, moltes de les quals estan patint moltissim.

En aquest sentit, el PS defensa que per a aquest nou projecte de llei de mesures, és una prioritat analitzar quin és el suport efectiu que es vol donar als treballadors autònoms. “Ho tornem a posar damunt de la taula: els i les treballadores autònomes són una prioritat de la nostra acció política, hi ha d’haver polítiques adaptades a la seva realitat i sense generar cap mena de conflicte o contraposició amb les mesures dels ERTOs”, expliquen des de la formació. “Hem trobat a faltar missatges clars sobre la situació dels autònoms, i tornem a ser nosaltres els que demanem i reclamem que en aquest paquet de mesures, que cada cop és més urgent, les prestacions dels autònoms siguin recollides, tant en el sentit de la prestació econòmica en cas de davallada de l’activitat com pel que fa a les reduccions i ajornament, tant d’obligacions tributaries com de cotitzacions a la seguretat social”, demana el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que alerta que “si això no és així,serà molt dificil que poguem donar suport al projecte de llei que s’està treballant”.