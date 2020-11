Encamp amplia fins al 30% l’ajut per reduir la taxa d’higiene i l’impost de radicació

El Comú d’ Encamp amplia fins a un 30% l’ajut per bonificar la taxa d’higiene de radicació i l’impost de radicació dels 1.300 comerços i empreses de la parròquia, com a resposta d’urgència davant de les últimes mesures adoptades per part dels països veïns, que restringeixen fortament la mobilitat I per tant l’arribada de visitants i turistes a la parròquia.

La cònsol major d’Encamp ha explicat que “l‘objectiu de la mesura és pal·liar els efectes negatius de la reducció de l’activitat econòmica per les restriccions de mobilitat, per mantenir el màxim de llocs de treball”. Una nova mesura que els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents del Comú d’Encamp han aplaudit novament.

Però pels consellers socialdemòcrates ara és “una molt bona ocasió” per modificar i ampliar el reglament d’ajudes socials per tal que s’hi puguin incloure ajuts econòmics directes. Pel líder dels socialdemòcrates encampadans, David Rios, “és evident” que els empresaris ho estan passant malament, tant a Encamp com al Pas de la Casa i cal que el Comú doni un cop de mà, però també hi ha persones que “també estan patint”, i no tenen més ajudes que en els serveis de guarderia o d’activitats extraescolars. En aquest sentit, Rios ha defensat que hi ha gent gran, famílies monoparentals i altres que necessiten ajudes. És per això que des de les files de PS + Independents d’Encamp s’ha estès la mà perquè “conjuntament” es pugui treballar en la modificació d’aquest reglament i trobar noves mesures d’ajuda a les persones. Un punt, que segons el comú, també s’està treballant en la revisió del reglament de les ajudes socials el qual es portarà a votació en un proper Consell de Comú.

El període per sol·licitar la bonificació s’havia establert fins al 30 de novembre, però amb l’acord del Consell de Comú d’avui s’amplia fins al 15 de desembre i les més de 250 empreses que ja han entrat la sol·licitud no és necessari que la presentin de nou, ja que s’aplicarà directament l’ajut del 30%.

D’altra banda, els socialdemòcrates d’Encamp, David Rios I Enric Riba, s’han posicionat al costat de la corporació pel que fa la taxa d’animals que es vol posar per als propietaris de gossos. Rios ha qualificat la taxa “d’indiscriminada i injusta”, i ha afegit que hi ha d’altres mesures que es poden posar en marxa per penalitzar els propietaris incívics.

60.000 € anuals per al Pla de Formació dels treballadors públics

El Consell de Comú d’avui també ha donat llum verda al Pla de Formació dels treballadors públics del Comú d’Encamp per als propers 3 anys, i que entrarà en vigor a partir del gener del 2021. Amb una dotació de 60.000 euros anual es preveu realitzar un mínim de 20 hores anuals de formació per treballador i una mitjana de 70 hores per treballador i any, en funció de la família professional.

Subvencions a 24 clubs i associacions esportives per valor de 366.168,49 €

El Consell de Comú d’avui també ha aprovat les ajudes als clubs i associacions esportives de la parròquia per a les escoles esportives 2020-2021. Enguany la subvenció atorgada a les entitats ascendeix a 366.168,49 € i beneficia a un total de 24 clubs i associacions