La Unió de Botiguers celebra la primera edició de “La Seu es vesteix de blanc” aquest dissabte

El pròxim dissabte 25 de juliol se celebra la primera edició de “La Seu es vesteix de blanc”. La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), en col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, convertirà el carrer Major en un espai on 25 establiments de comerç local sortiran al carrer oferint les novetats de la temporada i gran varietat de productes de proximitat, tant de gastronomia com de moda.

L’esdeveniment començarà a les cinc de la tarda i s’allargarà fins a les onze de la nit. Per tal de complir les mesures sanitàries, les parades s’instal·laran a una banda del carrer complint la distància de seguretat. A més, cada establiment posarà gel hidroalcohòlic a disposició dels clients.

Hi haurà música en directe amb un DJ que s’instal·larà en una zona lounge a la Plaça Patalín on també s’oferiran còctels i racions. La temàtica de la celebració està inspirada en les Illes Blanques i per tant, es pretén que els assistents portin roba de color blanc.