El PS demana perquè Govern encara no ha regularitzat, 3 anys després, les transferències als comuns

El Govern avui en dia encara no ha transferit la totalitat de les transferències de l’any 2017 als Comuns, per un import aproximat de 7.400.000 euros. Així ho ha recordat aquest migdia el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, que ha tramitat una pregunta escrita i una pregunta oral a Govern reclamant els motius d’aquest retard. “Sembla més que un retard, una resistència dels conservadors a fer efectius aquests pagaments. Estem en període de tancar pressupostos i ens consta que en les darreres reunions de cònsols s’ha analitzat aquesta qüestió”, ha exposat López.

L’origen d’aquest complement de transferència és el vot que va fer en el seu moment del Grup Parlamentari socialdemòcrata en contra d’aquesta congelació que es proposava en aquell exercici del 2017. “Ens demanem com és possible que venint d’una disposició legal, d’un debat intens al Consell General, Govern encara no hagi regularitzat l’import de les transferències, i estigui tenint aquest debat en el context en el que tampoc sembla que s’hagin formalitzat encara les aportacions al Fons Solidari dels comuns”, ha assenyalat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

Des del PS assenyalen que en les diverses reunions que mantenen periòdicament els Cònsols i en diferents cartes adreçades al Govern, de dates 21 de març adreçada al Ministre de Finances Jordi Cinca Mateos i del 23 d’octubre de l’any 2019 adreçada al Ministre de Finances Sr. Eric Jover Comas entre altres, que sol·liciten la regularització d’aquest pagament. “No ens consta que aquesta regularització a hores d’ara s’hagi fet efectiva”, lamenta López. És per aquest motiu que des del PS reclamen, tant per escrit com per pregunta oral, quin és l’import que queda pendent de regularitzar de les Transferències corresponents a l’exercici 2017 del Govern als Comuns, i quins són els motius per què aquest import, pràcticament tres anys després, encara no s’hagi regularitzat.