‘El Bany de l’Ossa’ guanya el concurs d’idees del nou parc d’Encamp

Així el projecte guanyador, El Bany de l’Ossa, amb un premi de 12.000 € correspon a l’equip format per Lluis Ginjaume Gratacós i Gerard Veciana Membrado, és un projecte en el que destaca la qualitat dels edificis previstos, dels espais verds i de la integració del projecte al teixit urbà existent.

El segon premi, Juga al Prat Gran , se li atorga un premi de 6.000 €, i correspon l’equip format per Miquel Mercè i Jordi Llovera, és un projecte que dona protagonisme a l’entorn vegetal i al benestar de tots els usuaris i que projecta uns edificis de formes molt lúdiques, adaptats per a un parc dedicat als infants.

I el tercer premi, pel projecte Oz, un món màgic, amb un premi de 3.000 €, correspon a l’equip format per Sònia Palau, Eilin Castillo, Jordi Gajas i Salvador Aldosa, és un projecte que posa especial atenció en les zones per a infants, en una zona lúdica per animals i en una zona de fitness i esportiva.