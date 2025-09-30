Olga Adellach plega del CSJ

Olga Adellach ha anunciat la seva renúncia, per raons personals, a seguir formant part del Consell Superior de la Justícia (CSJ). Ho ha fet davant la Mitra, la qual l’havia nomenat. L’exministra d’Agricultura entre el 1998 i el 2005 i que també va ser consellera general, seguirà en el càrrec fins que el coprincipat episcopal trobi un relleu a la seva figura. Per tant, continuarà en actiu fins que el copríncep episcopal designi la persona que l’ha de substituir. Un nomenament que es preveu arribi ben aviat, segons publica aquest dimarts AndorraDifusió.
Olga Adellach va entrar al màxim òrgan judicial el 2017 i va ser renovada el 2023, tanca així una trajectòria política i institucional iniciada el 1992. La seva marxa se suma a un context de tensió interna al si de l’administració de justícia, on el relleu no es preveu fàcil.