Organitzen una jornada per a trobar el ‘motarrot’ del Poble Sec (Valls de Valira)

L’Ajuntament de les Valls de Valira organitza, dissabte vinent, 20 de setembre, una nova activitat relacionada amb els seus ‘motarrots’, els malnoms amb què són coneguts els veïns de cada poble i que els darrers anys s’han tornat a donar a conèixer arreu de l’Alt Urgell. En aquesta ocasió, la iniciativa busca trobar un ‘motarrot’ concret per als habitants del Poble Sec, un barri compartit amb la Seu d’Urgell.
La jornada preveu un itinerari interpretatiu pels voltants del Poble Sec i arribant fins al Pla de les Forques, per a conèixer la història i els orígens d’aquest entorn. El recorregut guiat, que començarà a les cinc de la tarda, anirà a càrrec de la tècnica de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Pilar Aláez, i el tècnic de Patrimoni i historiador Carles Gascón.
D’altra banda, a partir de dos quarts de vuit del vespre, a la plaça del Poble Sec, es podrà veure l’espectacle ‘Muntanyes de Vida’, dut a terme pel grup La Sonsoni, enfocat a trobar el ‘motarrot’ ideal per a definir el barri i on es mostraran fotografies antigues. Per a fer-lo possible, es demana que les persones que tenen imatges les enviïn al correu nduro@vallsdevalira.ddl.net.
L’activitat al Poble Sec forma part de la voluntat de l’Ajuntament de les Valls de Valira de buscar tots els ‘motarrots’ del municipi i crear-ne de nous, una proposta que també s’implementarà pròximament per a identificar els habitants dels barris de Sant Antoni i Sant Pere.
Mantenir els malnoms i donar-los un caire positiu
Des de fa gairebé quatre anys, el Consell Comarcal impulsa el projecte “Motarrots de l’Alt Urgell”. Aquests malnoms tenen sovint el seu origen en fets històrics, llegendes, costums, característiques geogràfiques, trets de caràcter o condicions climàtiques que defineixen cada nucli de població. Amb el temps, molts d’aquests ‘motarrots’ han adquirit una connotació burlesca o despectiva, i per aquesta raó el consistori de les Valls de Valira organitza activitats per a donar-li un caire positiu i perquè pervisquin a l’ideari col·lectiu de la zona.
Des de l’Ajuntament creuen que això pot ajudar a enfortir el sentiment de pertinença i de comunitat, en un terme municipal extens i dispers que es va crear l’any 1970, fruit de la fusió d’ajuntaments a les acaballes del franquisme. La zona engloba una quinzena de pobles, alguns força allunyats entre ells i que tenen com a nexe comú el fet d’estar a prop de la frontera amb Andorra. Justament per aquesta composició complexa, el municipi compta amb fins a set entitats descentralitzades (EMD).