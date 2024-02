El pregó del Carnestoltes d’Ordino “envia a cagar els amos dels gossos, emplaça la canalla a la revolta pels parcs infantils i maldiu de les construccions per a rics”

El quart número de la segona temporada del digital del Carnaval Ordinose’nriu (Associació de Cultura Popular d’Ordino)

La penjada del Carnestoltes d’Ordino va tenir com a protagonista la pregonera que va llegir el pregó del rei del carnaval fent referència a diferents temes relacionats amb la vida ordinenca: des de les tifes del camí ral que no recullen els amos dels gossos, passant pel mal estat dels parcs infantils o l’excés de construccions destinades a gent rica.

La pregonera ha explicat que “caminant pel Camí Ral ple de tifes l’he trobat. La culpa no li doneu als gossos, sinó als seus amos que són uns fastigosos”. I ha afegit amb to vehement “Escolteu bé colla de llardosos: els prats són per a dallar i els camins per a passejar, i no perquè els vostres gossos hi vagin a defecar… Aneu vosaltres a cagar!”

Aprofitant la nombrosa canalla que hi havia congregada a la plaça, el discurs s’ha adreçat especialment a ells i als polítics comunals també allí presents dient-los: “Nenes i nens aquí presents, aprofiteu aquests moments i sigueu ben valents: demaneu més gronxadors i tobogans que els que hi ha no serveixen ni pels més grans”.

Les referències a les grues i les construccions no han faltat, sobretot fent especial incidència en la quantitat de grues que hi ha a la parròquia: “Quan he arribat he vist més grues que l’any passat” per a afegir que aquestes construccions són per als més rics “que ni tan sols una nit hi han passat i els joves ordinencs a sota el pont han acabat”.

No ha faltat tampoc una referència al tancament del bar Quim i la soledat de la plaça o al que han qualificat de porta giratòria de David Astrié que havia de retornar com a cap d’àrea de manteniment al Comú però ha acabat a Bomosa després de perdre les eleccions.

Com cada any, la penjada del Carnestoltes organitzada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha comptat amb la participació del Punt Jove que han elaborat el ninot, l’Esbart Valls del Nord que han omplert de color i ball la plaça i el so de la gralla i el tabal dels grallers dels Castellers d’Andorra.

Dilluns 12, a les 12 hores arriba la tradicional representació dels Contrabandistes amb la seva ironia de sempre, i dimecres 14, a les 19 hores la lectura del Testament en el qual es repassa a tota la classe política ordinenca amb una forta càrrega satírica, i posteriorment cremada del Carnestoltes i la sardinada popular.

Els dies previs a l’arribada del Carnestoltes, l’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha anat publicant el digital del Carnaval, Ordinose’nriu, un butlletí satíric que ha anat escalfant l’ambient carnavalesc.