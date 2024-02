Durant el febrer els visitants podran alimentar els animals del Zoo del Pirineu

Un infant donant un tros de pa sec a un dels animals del refugi (Zoo del Pirineu)

El Zoo del Pirineu ha iniciat un mes «solidari» durant el qual els visitants tindran l’oportunitat de col·laborar amb la Fundació ajudant a alimentar els animals que viuen al parc durant la visita guiada en què participen. Aquesta activitat brinda als visitants una interessant experiència de coneixement i aproximació a la realitat dels animals salvatges al seu hàbitat natural.

Es dona la circumstància que al febrer molts animals salvatges experimenten dificultats per a trobar aliments a causa de l’escassetat pròpia d’aquesta època de l’any. Per a combatre el fred els animals necessiten consumir més aliments per a crear una capa de greix que els mantingui calents. Els visitants podran contribuir a aquest procés alimentant els animals durant les visites guiades, a més de portar, si ho desitgen, pa sec i fruita de casa per a enriquir la dieta dels animals.

Alimentar els habitants del refugi d’animals salvatges és una activitat divertida i educativa, sempre que es faci de manera responsable i seguint les normes que estableix l’expert guia per a garantir la salut i el benestar dels animals.

Així doncs, els responsables de la Fundació Zoo del Pirineu conviden totes les persones interessades en el benestar animal a visitar el refugi d’animals salvatges durant el mes de febrer, ja que, a més de l’experiència solidària d’alimentar els exemplars que es troben al parc, adquirint les entrades els visitants contribueixen a les despeses que comporta l’adquisició d’aliments.

La visita guiada interactiva amb l’alimentació dels animals està disponible fins al 29 de febrer.