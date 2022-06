El poble d’Alàs comença a fabricar les falles per a la vigília de Sant Joan

Després de l’èxit de la primera baixada de falles d’Alàs, inspirada per una troballa documental de l’any 1543 que caracteritzava les falles d’aquesta població com les més antigues del Pirineu català, el poble d’Alàs treballa per a una nova edició amb l’objectiu per consolidar aquesta celebració dins del calendari anual de les festes del foc del solstici als Pirineus, com a referent únic, a dia d’avui, a la comarca de l’Alt Urgell.

D’una manera similar a l’any passat, s’han organitzat una sèrie de tallers en caps de setmana per tal que tots els veïns i veïnes amb la intenció de baixar falles se les puguin construir amb els materials recollits a la falda del Cadí amb la col·laboració dels agents del Parc del Cadí-Moixeró. Aquests tallers apleguen veïns del municipi d’Alàs i Cerc de tota edat i condició, en un ambient lúdico-festiu que anticipa la festa que se celebrarà el dia de la baixada de les falles, la nit del 23 de juny, de la serra de Santa Maria de les Peces a la plaça Pardevila d’Alàs.

En aquests tallers es trien els materials amb els quals es construiran les falles, que són mànecs d’avellaner i fusta de pi per fer la tulipa que contindrà la teia. A continuació es classifiquen per grandària i s’inicia una cadena de producció entre tots els voluntaris per encaixar les diferents parts. El resultat és una falla de tipologia ribagorçana, de prop de dos metres i mig d’alçada. Durant les properes quatre setmanes se’n compta fer una setantena per cremar la propera vigília de sant Joan.

L’edició d’enguany de la baixada de falles d’Alàs es preveu força diferent a la de l’any 2021. Superades ja les restriccions sanitàries que van condicionar la baixada de l’any passat a causa de la Covid-19, El proper dia 23 la població d’Alàs estarà oberta a tothom que vulgui presenciar de prop l’arribada dels fallaires a la plaça, sempre mantenint les restriccions a l’accés rodat, obligades per motius de seguretat arran de la naturalesa de l’activitat. Així mateix, es preveu que hi haurà un nombre superior de fallaires que participaran a l’activitat, tots ells del municipi d’Alàs i Cerc.