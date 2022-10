El ple de la Seu d’Urgell congela l’IBI en l’actualització de diverses ordenances municipals

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns diverses actualitzacions de les ordenances municipals, entre les quals hi ha l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost per Activitats Econòmiques (IAE) i serveis públics oferts pel consistori. Des de l’equip de govern han destacat la congelació de l’IBI per a no repercutir-hi el fort augment de la inflació dels darrers mesos.

La majoria de punts es van aprovar per unanimitat tret de la taxa d’escombraries, en què bona part de l’oposició ha qüestionat l’augment del tram fix del rebut. D’altra banda, a l’inici del plenari es va confirmar que Àngel Rubio deixa de formar part del grup de Compromís X La Seu i passa a ser regidor no adscrit fins al final de la legislatura.

El vicealcalde de la Seu i regidor d’Hisenda, Jordi Fàbrega, va destacar l’acord unànime per a no modificar l’IBI, que es manté a un nivell de 0.726. Fàbrega ha recordat que l’Ajuntament urgellenc acostuma a actualitzar aquest impost, un dels més importants per a les arques municipals, d’acord amb l’augment de l’IPC.

Tanmateix, l’any passat ja no es va apujar i aquest any han acordat fer el mateix, perquè l’augment desmesurat de la inflació no afecti la població local, que ja pateix per altres mitjans aquest fort augment de preus a nivell estatal, que ja és de més del 12% en l’índex interanual.

Al respecte, el vicealcalde ha subratllat que l’augment de l’IBI a la Seu en tota aquesta legislatura haurà estat de només un 5%, molt lluny de la inflació acumulada d’aquests quatre anys i també dels increments que han imposat algunes capitals de comarca properes. En aquest punt, tot i donar-hi suport, el portaveu de Compromís, Joan Barrera, va demanar que s’apliqui el recàrrec a pisos buits. Fàbrega va respondre que aquest supòsit ja està inclòs a l’ordenança, però falta començar-lo a aplicar.

D’altres punts que es van aprovar per unanimitat pel que fa a les ordenances són l’especificació dels descomptes relatius a l’Impost d’Activitats Econòmiques, la incorporació del concepte de casetes als preus dels expositors de la Fira de Sant Ermengol, el preu de les plaques de número dels edificis, els preus per als expositors de la Fira del Joc, l’increment del 10% en els cursos de teles acrobàtiques -per adaptar-se al preu de cost- i l’adaptació de la taxa de serveis prestats per l’Àrea de Joventut.

De la seva part, l’actualització de la quota d’IAUSA a la Llar d’Infants Municipals (de 6,33 a 6,54, amb el menjar i el monitoratge inclosos) es va aprovar per majoria (Junts, ERC i regidor no adscrit), després que Compromís i la CUP hi van votar en contra perquè consideren que el preu és excessiu. L’equip de govern, en canvi, ho veu necessari tenint en compte la gratuïta que s’aplicarà el curs vinent a I0 i I1.

El punt que va generar més debat va ser la modificació de la taxa de recollida d’escombraries. Jordi Fàbrega va exposar que aquest servei pateix actualment l’augment de costos per diversos factors, com ara l’increment del 10,5% de la taxa de la Generalitat a l’entrada de cada tona de residus, la inflació en els subministraments i la despesa energètica (assumida per l’Ajuntament) i la millora -també del 10,5%- en els sous dels treballadors, d’acord amb l’IPC d’agost a agost.

Fàbrega recorda que la Mancomunitat d’Escombraries prioritza no tancar els exercicis amb dèficit i alhora defensa l’aplicació de descomptes a qui més recicli mitjançant els nous “contenidors intel·ligents”. Sobre aquest projecte, el vicealcalde ha reconegut que hi ha hagut “problemes tècnics” en aquests primers mesos, que fan que de moment només s’apliqui a les 500 famílies de la prova pilot, però hi afegeix que la voluntat és que acabi funcionant per a 1.500 llars.

També ha detallat que la repercussió principal s’ha fet a la part fixa, amb un increment del 12%, però que amb la nova part variable els qui reciclin millor es poden estalviar fins a un 60% del rebut. Concretament, qui no recicli gens o ho faci malament passarà a pagar 153 euros, mentre que qui recicli “al 100%” només pagarà 93 euros.

Compromís va rebutjar aquesta argumentació i va assegurar que “per a una família que sempre ha reciclat, es passarà de 25 a 31 euros, un augment del 22% per a les persones que reciclen, al tram fix, i un 12,6% a les que no reciclen”. Segons Joan Barrera, a més, els 20 euros que s’havien de descomptar al 2022 per als recicladors no s’aplicaran, “pel col·lapse del sistema o d’altres motius”. El portaveu entén que “calen mesures per a augmentar el reciclatge” i que, per això, ens vam abstenir en l’aprovació del nou sistema, però denuncia que de moment “no se’n beneficia ningú i se’n fa culpable tothom”. En aquest sentit, sosté que si hi ha augments aquests han de ser limitats i no han d’afectar tothom al mateix nivell.

Jordi Fàbrega va desmentir l’exposició feta per CxSeu i va assegurar que la part és només la meitat del que es paga. En aquest sentit, va admetre que a la part fixa hi ha un augment del 22%, però hi va afegir que a la part variable l’augment és “del zero per cent”, per la qual cosa, en el còmput total, qui recicla més és un descompte de fins al 31%, mentre que qui no recicla patirà un increment total del 12%. En tot cas, Barrera va defensar que “qui recicla perfecte ja no hauria de pagar la part de 60 euros”. Finalment, Fàbrega va dir que, tot i els problemes tècnics, a partir del gener sí que s’aplicarà el descompte a tothom qui recicli bé.

De la seva part, Àngel Rubio va dir que entén perfectament els augments de cost, però afirma “no entendre que una cosa no acabada s’incrementi”, perquè “si no funciona, no es pot augmentar”. De fet, Rubio va assenyalar que no està d’acord amb el nou sistema i va preguntar quantes ciutats l’apliquen. El regidor va aprofitar per a lamentar l’acumulació de deixalles, i les conseqüents pudors, que hi ha hagut en molts contenidors aquest estiu, i creu que s’hauria d’haver doblat els dies de recollida. La CUP, en canvi, sí que va votar a favor perquè està d’acord amb la millora dels sous de la plantilla i perquè cal seguir apostant per reduir la quantitat de brossa que va a l’abocador, tot i que el seu portaveu, Bernat Lavaquiol, va matisar que el seu grup preferia que s’implantés el sistema de porta a porta.

Canvis als òrgans municipals per l’anunci de Rubio

Pel que fa a la sortida d’Àngel Rubio del grup de Compromís, a l’inici del ple, el des d’ara regidor no adscrit va fer una intervenció en què va manifestar que seguirà “formant part del Consistori, però sense pertànyer a cap grup polític”, i que ha estat una decisió complicada, llarga i dolorosa” que ha pres “no per caprici sinó per dignitat i fins i tot per motius de salut”.

Rubio hi afegia que havia “intentat trobar solucions, que existien”, per a evitar el trencament amb Compromís, però conclou que en aquest intent va “perdre el temps”. El també exsíndic municipal ha avançat que en aquests darrers mesos de legislatura continuarà “fent el que m’agrada fer: treballar per la ciutat”, i s’ha posat novament a disposició de la població.

Àngel Rubio va acabar l’exposició de motius “amb el missatge enviat per un amic: de vegades, la pitjor de les errades que podem cometre és la de voler ser una bona persona”.

En el mateix punt, des de Compromís, Joan Barrera va agrair la feina feta per Àngel Rubio i en va recordar “la voluntat de servei, caracteritzada per un gran sentit institucional, sent sempre un gran coneixedor de les obligacions inherents al seu càrrec”, amb “estima per la seva ciutat, que l’ha portat a participar en multitud d’esdeveniments, associacions, grups polítics i iniciatives”, entre les quals ha esmentat l’AMPA de la Salle, els inicis del piragüisme a la ciutat, la benvinguda als Reis d’Orient, la Creu Roja o el tir olímpic, entre d’altres.

En el vessant més polític, Barrera n’ha destacat la seva llarga trajectòria, primer com a regidor i portaveu de CiU i després com a membre del consell del Parc del Segre, com a Síndic Municipal de Greuges i tornant a la corporació municipal aquesta legislatura. Per tot plegat, el portaveu de Compromís ha assenyalat que respecten la seva decisió i li ha agraït “el seu esforç durant aquesta legislatura”.