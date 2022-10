Reprenen l’estudi que vol analitzar la situació de les persones dependents i la de les cuidadores

L’any 2018 Andorra Recerca + Innovació (AR+I) va elaborar conjuntament amb la Universitat de Lleida l’estudi “La situació de la dependència a Andorra. Persones dependents i persones que les cuiden. Una anàlisi que s’aproxima a la realitat”. Quatre anys després s’ha anunciat la voluntat de donar continuïtat a aquest projecte amb l’objectiu d’identificar canvis i noves realitats respecte a les situacions de cura a la dependència i discapacitat d’ençà de la primera part i amb l’agreujant de la pandèmia de la Covid-19.

La fase actual correspon al treball de camp qualitatiu, el qual consisteix a realitzar entrevistes semiestructurades a agents informadors claus. En aquest cas són, d’una banda, persones cuidadores, tant contractades per les institucions públiques i privades, com cuidadores per compte propi i familiars i, per altra banda, entitats socials del sector i institucions prestadores de serveis.

A partir del mes de novembre es preveu abordar la fase d’anàlisi del contingut i concloure el projecte a principis de l’any 2023.