El músic Lluís Cartes, al cicle de conferències de l’MCTA

El músic i compositor andorrà, Lluís Cartes (MCTA)

Al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), el proper dijous, dia 27 de juny, a les 19 hores, arribarà la segona conferència sobre el discurs musical de l’exposició “SONS. Analogies musicals a la pintura”. Una mostra que acull aquest any l’equipament cultural escaldenc. En aquesta ocasió, el museu convida al compositor i músic andorrà, Lluís Cartes, qui parlarà sobre el seu procés d’inspiració i el seu paper creatiu.

L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA, permetrà als assistents aprofundir en els detalls de les peces musicals creades per a les vuit pintures que conformen els grups Acord i Moviment.

Lluís Cartes explica que en la seva música hi podem trobar la fusió entre els instruments més clàssics i els elements electrònics com el sampling i els sintetitzadors. Aquesta sorprenent fusió es pot observar, per exemple, en l’obra “Platja de Barcelona”, on el mar i les seves onades són presents amb efectes sonors durant tota la peça. A més, aquesta cançó està acompanyada d’un piano minimalista i una melodia senzilla que reflecteix els gustos musicals de l’alta burgesia Barcelonina de l’època.

Un altre exemple seria amb l’obra “La bailaora (La dansaire)”, que ha creat una tonada andalusa amb una guitarra clàssica, palmes i piano, capturant el contrast entre l’obscuritat del fons i la llum de la vestimenta de la ballarina de flamenc.

Aquestes i moltes altres curiositats, es desvetllaran en la conferència del 27 de juny.

El preu de l’activitat és de 3 euros per participant i és necessària la reserva prèvia a reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800. Activitat a partir dels 8 anys (infants acompanyats d’un adult).