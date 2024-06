Andorra acull el Campionat d’Europa de petits països de bàsquet

Una cistella de bàsquet. Foto: ATV

Quatre seleccions: Gibraltar, Malta, San Marino i Andorra disputaran des de demà dimarts dia 25 al 30 de juny, el Campionat d’Europa de Petits Països de bàsquet. Enguany, es fa al Principat, en el que serà un test important de cara als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025. Tots els partits es disputaran en el Poliesportiu d’Andorra.

El seleccionador andorrà, Cristian Vegas ha confeccionat un equip que està format per: Bruno Bartolomé, Toi Gabriel, Aaron Guzman, Dot Martí, Alex Peral, Jordi Serrato, Sergi Serrato, Oriol Fernández, Leo López, Ignasi Armengol, David González i Hugo Gauthier.

El sistema de competició estarà dividit en una fase de grup, dues semifinals, una final i un tercer i quart lloc.

D’aquesta manera l’inici de la competició es portarà a terme el proper dimarts, dia 25 de juny. Hi haurà un dia de descans que serà el 28 de juny per acabar el dia 30 de juny.

Dia 25 de juny:

Gibraltar – Malta. 17:00h

San Marino – Andorra. 19:30h





Dia 26 de juny:

Malta – San Marino. 17:00h

Andorra – Gibraltar. 19:30h





Dia 27 de juny:

Gibraltar – San Marino. 17:00h

Andorra – Malta. 19:30h





Dia 28 de juny:

Descans





Dia 29 de juny:

Semifinal 1: Hora a determinar

Semifinal 2: Hora a determinar





Dia 30 de juny:

Tercer i quart lloc. 17:00h

Final: 19:30h

El combinat del Principat arriba amb quatre setmanes de preparació. El seleccionador ha tingut més de 18 jugadors durant la preselecció. Durant la darrera setmana ja ha pogut treballar amb els 12 seleccionats. Per a Vegas “l’objectiu és quedar entre els tres primers i sobretot intentar estar a la final”. Al ser amfitrions, Vegas espera que “el grup estigui molt motivat i no tingui una pressió afegida per jugar a casa”