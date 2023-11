El Museu Postal d’Andorra es trasllada al món digital

L’encara Museu Postal d’Andorra (museus.ad)

Transformar un museu físic a un de digital per a difondre la seva col·lecció i convertir-lo en un museu inclusiu i accessible. Aquest és l’objectiu principal del Govern amb la digitalització del Museu Postal d’Andorra, que es trasllada al món web a través del portal www.museupostal.ad.

Durant la presentació del web, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha exposat que “transformar el Museu Postal de físic a digital s’emmarca en el procés d’actualització dels museus d’Andorra, de la mateixa manera que altres institucions culturals han iniciat un camí de digitalització de col·leccions filatèliques, i a més és una acció per a fer accessible a tot tipus de públic el patrimoni conservat en aquest museu”. D’aquesta manera, es modernitza la xarxa de museus gestionats pel Ministeri, ja que hi conviuran dos models expositius: els físics i els digitals.

Per la seva banda, la directora del Departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, ha explicat que, per a donar a conèixer al públic aquesta digitalització, durant el mes de desembre el Govern ha previst el Festival del Postal. El festival també serà una oportunitat per a visitar per darrer cop els espais físics del Museu Postal, que deixarà de ser-hi a un espai físic el pròxim 29 de desembre. El programa d’aquest festival inclou, entre d’altres, una conferència de la historiadora Marta Planas – artífex de la museologia i museografia del Museu – , visites guiades, un taller infantil i una festa de comiat.





1.464 segells i gairebé 40 anys d’història

A partir d’ara, a www.museupostal.ad s’hi podrà consultar la col·lecció digitalitzada de 1.464 segells de Correus Espanyols i La Poste, així com material audiovisual que explica les singularitats del correu al país, la seva història i recorregut. A més, també s’ha previst la possibilitat d’efectuar una visita virtual amb microcàpsules enregistrades pels guies culturals de l’Àrea de museus del Govern.

La pàgina web també recull la història del Museu Postal, així com activitats per a infants i escolars que permeten a aquests conèixer els mecanismes de la comunicació per carta. El contingut d’aquesta pàgina web dedicada al Museu Postal està disponible en quatre idiomes; català, castellà, francès i anglès.

El Museu Postal va obrir portes el 19 de novembre de l’any 1998 a l’Era del raser d’Ordino, procedent del primer Museu Postal situat a la Casa de la Vall (1982-1991). L’objectiu del museu era donar valor i informar de la formació del sistema postal a Andorra, com a part de la història del Principat. Tecnologies de la informació i comunicació que van contribuir a transformar les valls andorranes: començant pels traginers fins arribar als carters.

Amb la transformació dels equipaments museístics del país, l’any 2017 es va veure parcialment modificat per a convertir-lo en sala d’exposicions patrimonials, on poder mostrar peces de les col·leccions inventariades, conservades i restaurades pels Departament de Patrimoni Cultural. A partir d’aquest moment, es va decidir, per part del ministeri encarregat de la cultura, reconvertir-lo en un museu digital a l’abast de tothom i dedicar l’espai físic a exposicions temporals patrimonials.