El mercat de segona mà d’Ordino canvia d’ubicació amb llista d’espera per a participar-hi

Jordi Serracanta amb la cap de departament de Turisme del Comú, Cristina Ariño, als jardins de Casa Rossell (Comú d’Ordino)

Aquest dissabte, 8 de juny, de 10 a 20 hores, tindrà lloc una edició renovada del mercat de segona mà i intercanvi AD300 que per primera vegada es farà a l’era, al patí i als jardins de Casa Rossell amb 22 parades. El mercat va néixer l’any 2017 per a celebrar el dia del Mundial del Medi ambient i va tenir continuïtat tot i que arran de la pandèmia es va deixar de fer i l’any passat, a petició de les escoles a través del Consell d’Infants, es va reprendre.

Les anteriors edicions del mercat s’havien fet a l’ACCO, el centre de congressos d’Ordino, però aquesta vegada s’ha volgut integrar el mercat al poble per a aconseguir més visibilitat i acostar-lo també als turistes. Cal tenir en compte que aquest any coincidirà el Mercat AD300 amb la celebració de la Casamanya Extrem i s’espera que hi hagi pels carrers d’Ordino força visitants. “Tot i que puguin semblar dues activitats aïllades, són compatibles i complementàries”, ha indicat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, durant la presentació de l’activitat, aquest dimarts.

A les persones que comprin al Mercat o facin intercanvi se les obsequiarà amb una bossa “tote bag” feta expressament per a l’ocasió i també és previst regalar al públic familiar un joc d’Escapeland Ordino, si ho volen i fins a esgotar unitats.

Amb el canvi d’ubicació s’ha perdut una mica d’espai i, per tant, hi haurà menys parades que en l’edició anterior; en total n’hi haurà 22 i una d’alimentació per a poder fer un refrigeri. L’interès per aquesta iniciativa va en augment i, aquest any, 15 persones s’han quedat en llista d’espera per a poder posar una parada. Al Mercat, aquest any, s’hi podrà trobar una mica de tot, des de llibres, elements de decoració, mobles i estris de cuina fins a roba i material esportiu.

La iniciativa compleix amb el compromís del Comú amb la reducció de residus i l’economia circular. Reutilitzar productes redueix la necessitat de fabricar-ne de nous, genera menys residus i comporta també un estalvi econòmic. Malgrat no poder créixer de moment en nombre de parades per una qüestió d’espai, sí que s’espera anar augmentat en cada edició el nombre de visitants.