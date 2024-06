La Seu agraeix als voluntaris la seva tasca en el projecte d’Acompanyament Educatiu

Els voluntaris d’aquest curs 2023-2024 amb l’alcalde de la Seu al centre de la foto (Aj. la Seu)

La sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dimarts l’acte de reconeixement a les 19 persones que han fet de voluntàries durant aquest curs 2023-24 en el projecte d’Acompanyament Educatiu. Els participants han estat obsequiats amb un diploma acreditatiu i una planta decorativa que han rebut a mans de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora d’Educació, Christina Moreno, juntament amb la presidenta de La Seu Solidària i la representant de Càritas d’Urgell, Marta Edo i Neus Puigsubirà, respectivament.

En la seva intervenció, on ha agraït i lloat la rellevant tasca de les persones voluntàries d’aquest projecte, Christina Moreno ha manifestat que “acompanyar és precisament això, situar-se a la vora, no al davant. No com a guia, sinó com aquella persona que entén que el camí de la vida es transita amb els propis peus. L’acompanyant ha de saber escoltar, ha d’adaptar-se amb els coneixements que té i actuar de vehicle entre allò que l’alumne ja sap i el que està per aprendre”.

En el projecte d’acompanyament educatiu d’aquest curs que finalitza s’hi han beneficiat una cinquantena d’alumnes de tots els centres educatius de primària i secundària del municipi, una hora i quart a la setmana.

El projecte d’Acompanyament Educatiu és fruit de la col·laboració i de treball en xarxa entre Càritas d’Urgell, La Seu Solidària, els Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament urgellenc. Aquest projecte forma part del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell.