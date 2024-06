Joan Vinyes Jr debutarà sobre asfalt al Circuito de los Arcos (Navarra)

Gran foto amb Vinyes Jr a l’interior del vehicle i Joan Vinyes pare donant-li consells (FotoEsport)

Els pilots de l’Equip Vinyes Dabad, en aquesta ocasió per partida doble, seran protagonistes al Circuito de Los Arcos (Navarra) a la disputa de la segona cita de l’agenda 2024 del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET). Al meeting organitzat per V-Line Organització, Joan Vinyes – Jaume Font, al volant del Porsche 992 GT3 CUP – Baporo Motorsport, sortiran a competir amb l’objectiu de sempre, és a dir, situar-se entre els més ràpids de la graella i confirmar les seves opcions al títol.

De la seva banda, Vinyes Jr farà els seus “primers passos” al volant d’un Seat León, també assistit per Baporo Motorsport, en una especialitat en què, tot i ser desconeguda fins ara, té plena confiança a poder-se adaptar de manera ràpida, gràcies a la gran experiència i suport del seu equip.





Un escenari tradicional al Campionat d‘Espanya de Turismes

El traçat navarrès, de 4 km escassos i 15 corbes (9 a dreta i 6 a esquerra), és dels que es pot qualificar com dels nous entre els escenaris que segueixen “en actiu” a l’estat espanyol. Cal destacar com a detall que, la primera prova internacional disputada al Circuito de Los Arcos es remunta al 2010.

Durant aquesta temporada, la pista de Los Arcos es troba en ple procés de remodelació en dos punts concrets del traçat que, a més, farà que el recorregut total de la pista sigui de 4.300 metres.





Vinyes-Font preparats per a seguir entre els més ràpids

Després de superar amb excel·lents sensacions l’inici de la temporada, tant al GT-CET com al CER, la dupla de Baporo Motorsport està convençuda que, a Navarra, poden donar continuïtat a la línia marcada des del principi. Aquest era el comentari de Joan Vinyes abans de començar el desplaçament a Los Arcos: “És cert que de moment tot està sortint segon havíem previst al començament de la temporada, seguir així és l’objectiu. El Porsche preparat per Baporo està funcionant de manera impecable i, d’altra banda, conèixer el campionat és important a l’hora d’establir les estratègies en els plantejaments de les curses.” A més, el pilot andorrà deixava clar que: “En la preparació del meeting de Navarra hem seguit el criteri habitual. Un cop al circuit, en concret, durant els entrenaments lliures de dissabte farem els retocs que considerem oportuns”.





El menor de la saga Vinyes, molt motivat, però a l’expectativa

Les proves de resistència sobre terra han estat “l’habitat” en què ha competit Joan Vinyes Jr, en les dues temporades passades. Aquest 2024 ha decidit fer un pas endavant i provar en circuits d’asfalt. Així ho explicava: “Després de fer algun test, estic amb moltes ganes d’afrontar el meu primer meeting sobre asfalt. Sóc conscient que serà tot bastant diferent, mecànica, característiques de les carreres, etc. No obstant, crec que estic preparat i a més no estaré sol. El suport del meu pare i dels tècnics de Baporo, segur que em faran més fàcil aquest debut. Sortiré a provar, a conèixer el León, els secrets del meeting, el traçat… En aquesta ocasió no cal pensar en la classificació, al menys a priori”.





Programa horari: dissabte (dia 8) entrenaments, diumenge (dia 9) curses

Durant el dissabte (dia 8), els pilots hauran de superar les dues tandes (50’ cadascuna) d’entrenaments lliures. La primera entre les 9.30 i les 10.20 hores, mentre que la segona entre les 11.10 i les 12.00 hores.

Els entrenaments oficials començaran a les 14:05 hores. Cada pilot tindrà 15′ per a marcar el seu millor crono, després de cada màniga cronometrada hi haurà una aturada de 5′ al pit-lane per a fer el canvi de pilot.

En el cas de Joan Vinyes Jr, que corre en solitari, disputarà les dues mànegues. El crono de la primera es tindrà en compte a l’establir la graella de sortida de la primera cursa i el de la segona mànega a la graella de la cursa que tancarà el meeting.

Diumenge (dia 9) es disputaran les dues curses programades a 48’ + 1 volta. S’iniciaran a les 9.45 i 13.05 hores respectivament.

Tot a punt, doncs, per a iniciar el desplaçament al Circuito de Los Arcos, un cop instal·lats al corresponent box començarà la recta final d’un cap de setmana en què es preveuen emocions intenses per als pilots de l’equip Vinyes Dabad.