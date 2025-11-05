Un 5 de novembre de 1941, ara fa 84 anys, naixia Art Garfunkel, al barri de Queens, a Nova York (Estats Units). Cantant de pop i folk rock. El 1956 es va unir a Paul Simon, formant el duo Tom & Jerry, que el 1963 es transformaria en Simon & Garfunkel. El 1964 van gravar, “Wednesday morning, 3 AM” per a, un any després, llançar l’imprescindible “The sound of silence”. El 1970, al cim de la seva carrera i després d’haver publicat “Bridge overtroubled water”, van decidir separar-se, iniciant cadascun carreres com a solistes. La de Garfunkel molt menys arriscada i interessant que la de Simon.
El 1981, el duo va tornar a unir-se, cosa que ha succeït esporàdicament, però no per a oferir nous enregistraments, sinó només per a tocar en directe. Garfunkel no es va animar a escriure les seves pròpies cançons fins al 2003. El 2010 se li va diagnosticar una paràlisi a les cordes vocals, de la qual, se suposa, s’ha anat recuperant.
Font: EfeEme.com