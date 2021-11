El Jove Voluntariat Lector es consolida i arriba a la 8a edició

Acompanyar la gent gran i les persones amb risc d’exclusió, que no se sentin sols, divertir-los i emocionar-los a través de la paraula, dels llibres. Aquest és l’objectiu del Jove Voluntariat Lector, un dels projectes dels joves del país amb més recorregut i que aquest any arriba a la vuitena edició.

Amb la pandèmia de la COVID19, el projecte es va adaptar al format online per poder seguir acompanyant a les persones grans en aquesta època que ha estat tan dura per a ells. Des del Jove Voluntariat Lector es va crear un canal Youtube on els alumnes compartien les seves lectures, cançons, balls… i des de les residències en feien difusió entre la gent gran, que d’aquesta manera es podien seguir sentint acompanyats.

Aquest any, el projecte es torna a reinventar i ha creat una nova modalitat per tenir una via més directa amb els padrins i padrines: la videotrucada. Setmanalment, els alumnes dels tres sistemes educatius que participen en el projecte realitzaran videotrucades a les residències per connectar-se en directe i poder així gaudir d’una comunicació més propera.

Història de la iniciativa

Tot va començar en una classe de llengua amb un debat sorgit arrel d’un text que tractava sobre la solidaritat. Els propis alumnes van arribar a la conclusió que ser solidari va més enllà del fet de donar diners, es podia donar temps, regalar paraules, oferir companyia, compartir lectures en definitiva. Van engegar el projecte dos professors d’Humanitats amb un petit grup d’estudiants de l’Ágora International i del María Moliner. L’experiència va superar totes les expectatives i els voluntaris i la gent gran van establir lligams afectius i de respecte recíprocs que van traspassar totes les fronteres inter generacionals.

El projecte va anar creixent i s’hi va sumar l’Institut Andorrà de Batxillerat i el Lycée Comte de Foix.