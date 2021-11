5 productes per a reduir el teu consum diari de plàstic

Cada individu particular pot reduir el consum de plàstic, especialment el plàstic d’un sol ús. És de vital importància ser conscients de l’impacte que el material té en l’entorn i que la seva fabricació, retirada i reciclable també implica emissions contaminants.

Bosses de roba. Per què no optar per una mena de bossa més amigable amb el medi ambient com, per exemple, les bosses de roba? Moltes empreses promocionen el seu ús utilitzant bosses personalitzades. Com a regal d’empreses ecològic són una opció realment interessant i útil, i serà molt ben rebuda pels clients.

Ampolles d’aigua reutilitzables. El seu ús està cada vegada més estès i, de fet, moltes empreses l’inclouen com a regal ecològic per als seus clients.

Carmanyoles. Tornar a l’ús de les tradicionals carmanyoles evitaria molt desaprofitament. A més, afavoreix el millor manteniment dels aliments.

Palletes reutilitzables. Sabies que es consumeixen prop de 1.000 milions de palletes diàriament a tot el món? Reduir el seu consum és tan senzill com usar palletes reutilitzables. De fet, en molts casos fins i tot podria prescindir-se del seu ús.

Raspalls de dents de bambú. Aquest material no sols és més sostenible, sinó que també és biodegradable.

Per ecocosas.com / AMIC – Tot Sant Cugat