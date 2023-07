El II Campus Tots Marquem acull més infants i tindrà continuïtat

Els participants al campus Tots Marquem (Creu Roja / FAF)

L’àrea social de la Creu Roja Andorrana per a l’atenció a la infància, adolescència i joventut i la Federació Andorrana de Futbol, en col·laboració amb el departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella organitzen aquesta setmana i, per segon any consecutiu, un campus inclusiu de futbol, que compta enguany amb la participació d’una vintena de nens i nenes, nou dels quals ja hi havien participat l’any passat.

Tots Marquem, és el primer campus de futbol que combina esport, activitats i valors i que es destina a infants de famílies vulnerables que tenen dificultats per a oferir propostes lúdiques durant les vacances d’estiu.

Els participants gaudeixen d’una iniciació al futbol per part d’entrenadors professionals cada matí i, les tardes, s’amenitzen amb activitats de lleure arreu de la parròquia d’Andorra la Vella. Com l’any anterior, les dietes i l’equipament també els facilita l’organització, i l’equip educatiu està conformat per una educadora social, una monitora i 5 voluntaris de la Creu Roja Andorrana.

Des de la Creu Roja Andorrana, l’educadora social, Esther Soler, ha valorat molt positivament aquesta segona edició que té un important valor social, ja que permet a aquests infants accedir a propostes d’oci i lleure del país que en el seu dia a dia no es poden permetre: “Poden gaudir d’un esport que a molts els encanta, de la mà de professionals i d’una setmana diferent, accedint a llocs que no tenen costum d’anar”.

Per la seva banda, Justo Ruiz, director de projectes de la FAF, ha confirmat la continuïtat d’aquest projecte, valorant molt positivament els resultats d’aquestes dues edicions que creixen en nombre de participants i permeten reforçar l’esperit d’equip, el compromís i l’esforç entre els infants.

El campus va començar dilluns i acaba demà, divendres 28. S’ha desenvolupat principalment al matí al camp d’entrenament de la FAF i, a les tardes, s’han dut a terme les activitats per la parròquia gràcies a la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella. Els organitzadors ja estan pensant en noves propostes i treballant en el format de l’edició de l’any vinent.