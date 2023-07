Espanya té com a prioritat avançar en l’Acord d’associació

L’ambaixador espanyol a Andorra, Carles Pérez-Desoy

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha presentat aquest dijous al matí les prioritats de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea davant de les autoritats i teixit econòmic del país. Ho ha fet acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.

La presentació de les prioritats per part del país que ostenta la presidència és un acte que es du a terme des del primer semestre del 2021 quan va tenir el càrrec Portugal. Té com a objectiu apropar la Unió Europea als actors polítics i econòmics d’Andorra i alhora també permet acostar les especificitats andorranes al país que presideix el consell. Durant la conferència d’aquest dijous, Pérez-Desoy ha destacat que la presidència espanyola del consell s’ha compromès a “impulsar les negociacions de l’Acord d’associació d’Andorra, Mònaco i San Marino” amb la voluntat de poder avançar el màxim possible aquestes converses.

Aquesta voluntat espanyola encaixa amb la prioritat d’Andorra de poder aprofitar la presidència del país veí del sud com “una finestra d’oportunitat” per a avançar en aquells temes més polítics de la negociació tenint en compte les bones relacions entre els dos països. En aquest sentit, la ministra ha recordat que la presidència espanyola “té lloc en un moment històric de les relacions entre ambdós països, ja que aquest any celebrem el 30è aniversari de l’establiment formal de relacions diplomàtiques”.

A més d’aquesta prioritat destacable, l’ambaixador espanyol ha explicat que la presidència del consell té quatre grans línies d’actuació: reindustrialitzar Europa i garantir l’autonomia estratègia oberta; avançar en la transició ecològica i l’adaptació mediambiental; impulsar una major justícia social i econòmica i reforçar la unitat europea.