Les seleccions nacionals de vòlei platja i pista es posen en marxa amb una concentració durant els dies de Nadal

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha posat en marxa el cicle de treball de 2026 amb una concentració especial durant els dies de Nadal, en què han participat les seleccions nacionals de voleibol platja i voleibol de pista. Al llarg d’una setmana, les categories sub17, sub19 i sènior de platja, així com els combinats sub19 masculí i femení i el sènior femení de pista, han iniciat la preparació dels compromisos esportius del pròxim any.
Aquesta concentració s’emmarca dins d’un projecte de base que la federació va iniciar la temporada passada i que té com a objectiu reforçar la presència andorrana en competicions internacionals, especialment en l’àmbit dels Petits Estats d’Europa, amb el suport de la Confederació Europea de Voleibol.
Un dels grans objectius de 2026 serà l’organització, a Encamp, de l’Europeu sub19 de voleibol platja masculí i femení, una cita de primer nivell que servirà també per a continuar impulsant el creixement d’aquesta disciplina al país. Paral·lelament, les seleccions de pista ja treballen amb la mirada posada en les competicions sènior dels Petits Estats que en el cas del sènior femení també s’organitzarà al Principat.
El seleccionador de voleibol platja, Abel Bernal, ha destacat la importància d’aquestes concentracions per a consolidar el projecte de futur: “El que busquem és donar continuïtat a un projecte que vam iniciar l’any passat, posant molt el focus en les categories de base, que és on tenim més opcions de competir a nivell europeu”.
Bernal ha recordat que Andorra disposa d’oportunitats rellevants dins l’estructura dels Petits Estats: “L’any passat vam organitzar el sub17 i aquest any ho farem amb el sub19 de platja. A més, gràcies als resultats obtinguts, com el tercer lloc del combinat femení, tenim una classificació directa per a l’Europeu sub18”.
Malgrat que les dates nadalenques i les condicions climatològiques no són les ideals per al treball en platja, la resposta dels esportistes ha estat molt positiva. “Els jugadors sempre tenen moltes ganes de jugar i la predisposició és molt bona. Aquí el clima és un hàndicap, però amb ganes i adaptant el treball aconseguim tirar endavant les sessions”, ha explicat Bernal. Aquesta concentració confirma la voluntat de la Federació Andorrana de Voleibol de continuar estructurant un projecte sòlid, amb continuïtat entre categories i amb una clara projecció internacional, posant els fonaments perquè el 2026 sigui un any clau per al voleibol andorrà.