El Govern veu consens per a flexibilitzar les quotes d’immigració

Reunió del Consell Econòmic i Social (SFGA)

El Consell Econòmic i Social, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i integrat, entre d’altres, per agents de la patronal i dels sindicats, ha donat el dictamen favorable a la modificació del reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.

L’acord ha estat unànime perquè les noves autoritzacions de residència i treball rebaixin de 4 fins a 2 els anys d’experiència necessaris que cal acreditar. A més, les persones que hagin treballat 3 mesos aquest estiu a l’hostaleria podran accedir directament a la quota general. Totes les noves autoritzacions inclouran un increment del 4,1% als salaris inferiors a 1.500 euros. La proposta l’ha exposat al si de la reunió la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.

La ministra Marsol ha mostrat la satisfacció per l’esperit constructiu i de diàleg del Consell Econòmic i Social, “una eina molt positiva per a arribar a teixir consensos en moltes matèries que desitjo que continuï amb aquesta tònica”. Conxita Marsol ha felicitat a patronal i sindicats, que ja han començat a acostar posicions en vista a fer arribar una proposta conjunta i consensuada en vista a la revisió salarial del 2024, que s’han compromès a sotmetre al Consell Econòmic i Social previst per al mes vinent.

La reunió d’avui divendres ha comptat també amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha exposat el projecte de llei de la llengua oficial. Els actors integrants del Consell Econòmic i Social han felicitat el Govern per la iniciativa i, fins i tot, l’ha esperonat a anar més enllà en un futur.

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, per la seva banda, ha exposat el reglament del Codi de prevenció i abordatge de les conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe. El Reglament d’aplicació a les empreses emana de la Llei aprovada l’any passat sobre l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació entre homes i dones, i serà aprovat properament pel Consell de ministres.