Nou protocol d’entesa de mobilitat per a joves amb la República de Corea

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’enviat especial del president de Corea a Andorra, Dong Hoon Han (SFGA)

Amb l’objectiu de facilitar estades per a joves d’entre 18 i 30 anys, el Govern, a través del Ministeri d’Afers Exteriors, ha impulsat la signatura d’un nou Programa de mobilitat juvenil per a fomentar l’intercanvi cultural d’aquest col·lectiu amb la República de Corea. La formalització de l’acord ha estat a càrrec de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’enviat especial del president a Andorra, Dong Hoon Han.

Concretament, l’entesa facilita l’adquisició d’un visat per a viure i treballar de forma recíproca entre ambdós països per un període de 12 mesos. Inicialment, el programa tindrà un total de 50 places per a cadascun dels països i previsiblement s’aplicarà durant l’any que ve amb la comunicació corresponent de l’obertura de convocatòria i els requisits concrets per a poder-hi accedir.

Aquest nou programa de mobilitat juvenil amb el país asiàtic es converteix en el sisè acord de mobilitat juvenil i se suma als ja establerts amb Canadà, Irlanda, Alemanya i a la futura signatura de l’acord amb Austràlia, que encara no està en vigor. Recentment també es va negociar aquest tipus d’acord amb el Regne Unit, que s’espera que entri en funcionament l’any que ve.

La voluntat del Govern és promoure l’accés dels joves a unes oportunitats que els permetin treballar, aprendre la llengua i obtenir una millor comprensió de la cultura i la societat d’altres països.