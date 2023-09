La Nacional esdevé RNA Electrònica les nits del cap de setmana

Una taula de so de Dj (iStock)

A partir d’aquest divendres, la ràdio pública dedicarà les nits i les matinades del cap de setmana a la música electrònica. Amb el nom de projecte “RNA Electrònica”, Ràdio Nacional, en col·laboració amb el DJ del país, Robert Santacreu, oferirà diverses franges de radio fórmula amb cançons seleccionades per a cada moment de la nit. A més, tant divendres com dissabte, entre les dotze i les dues, s’hi podran escoltar sessions de discjòqueis internacionals i del país que es renovaran cada setmana.

Així, per tant, RNA Electrònica començarà a les deu de la nit amb una fórmula de ritmes més suaus a mode de primers compassos de la nit per a donar pas a les sessions. Després, a partir de les dues de la matinada, tornarà la fórmula musical. Fins a les cinc, el ritme dels temes seleccionats assolirà el seu punt àlgid per a recuperar un so més suau que ajudi a tancar la nit, en l’última hora de programa, de cinc a sis.

Amb aquest projecte, RTVA fa una passa més per a acostar-se a tots els públics, fent més fort, així, el seu compromís de servei públic que vol arribar a totes les franges d’edat i interessos de la població.





Selecció musical a càrrec de Robert Santacreu

RNA emprèn aquesta aventura de la mà del jove discjòquei del país Robert Santacreu, la passió del qual per la música electrònica i pel món del DJing l’ha convertit en un selector de música i productor. Santacreu va iniciar el seu trajecte professional l’any 2017 encarregant-se de la música que sonava durant la temporada d’hivern a les terrasses de Grandvalira, d’on era el responsable també dels warm-ups dels dissabtes a l’Après Ski de L’Abarset.

El 2018, Santacreu va iniciar la seva etapa professional a Eivissa com a resident del Beso Beach. A partir de llavors la feina l’ha portat a convertir-se, a dia d’avui, en resident de diversos locals de restauració on ha consolidat la seva qualitat com a selector eclèctic d’amplis ventalls i amb una capacitat d’adaptació absoluta.

El 2021 va crear el seu segell musical, Unfolded, amb el qual publica la seva música en format digital i analògic. Aquell mateix any va impulsar “Essència Electrònica”, programa de música electrònica a RNA que avui segueix amb més força amb la nova etapa que s’estrena aquest cap de setmana.