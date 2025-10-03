El Govern simplifica els tràmits vinculats al Registre de vehicles

El procés de transformació digital de l’Administració també inclou la simplificació i l’agilització dels tràmits. És per això, que el Govern fa passos constants en aquesta direcció per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats i garantir una relació més àgil, segura i eficient amb la ciutadania i les empreses. Una de les últimes millores que ha impulsat l’Executiu és la unificació dels tràmits del Registre de vehicles, un dels blocs de tràmits més sol·licitats i que representa un volum més important de demandes.
La complexitat actual d’alguns tràmits vinculats al Registre de vehicles genera càrrega administrativa, per aquest motiu s’ha decidit reduir el nombre de tràmits vinculats a aquesta temàtica i unificar-ne alguns aspectes. Aquest fet ajuda a la simplificació de la consulta i també que siguin molt més senzills de poder fer a través de la Seu Electrònica del Govern (www.e-tramits.ad). Així, s’avança cap a una Administració més moderna, flexible i adaptada a les necessitats dels ciutadans i les empreses, en coherència amb els objectius de l’Estratègia de transformació digital i amb els principis de bona administració, eficiència i transparència que han d’inspirar l’actuació pública.
A més, amb la modificació del decret, també s’ha aprofitat per a impulsar una actualització de les tarifes associades als tràmits del Registre de vehicles i que es podrà consultar el pròxim dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).