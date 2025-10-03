La Regió 1 de la FIA llança una campanya de seguretat viària sobre la conducció sota els efectes de substàncies

La Regió I de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) llança la seva campanya anual de seguretat viària amb un missatge contundent: “No perdis el control”. El focus d’aquest any és sobre els perills de conduir sota els efectes de qualsevol substància que alteri l’estat de consciència dels conductors i conductores, inclosa la fatiga, situacions en què les conseqüències poden ser devastadores.
La campanya recorda de manera clara que quan s’està sota els efectes de substàncies o no s’ha descansat prou, “no estem al control del vehicle que conduïm, i això posa en risc tothom que circula”.
Les campanyes de seguretat viària de la Regió I de la FIA se centren cada any en un tema diferent, però el missatge continua sent el mateix: “Condueix amb cura (Drive with Care)“. Per a assolir la Visió Zero, el respecte mutu, la responsabilitat i l’atenció les vies de circulació han estat la pedra angular de totes les iniciatives.
“Conduir és una responsabilitat que exigeix tota la nostra atenció i capacitat, i fins i tot petites quantitats d’alcohol, drogues o fatiga poden afectar greument la nostra capacitat de reaccionar, prendre decisions i mantenir-nos segurs a nosaltres mateixos i als altres. Mantenir el control significa reconèixer aquests riscos i prendre la decisió correcta abans d’agafar el volant. Comprometent-nos a conduir de manera sòbria i atenta, protegim no només les nostres vides sinó també les de tothom amb qui compartim la carretera”, va dir Diogo Pinto, director general en funcions de la Regió I de la FIA.
La campanya de seguretat viària sobre la conducció sota els efectes de substàncies ha estat traduïda a 26 idiomes i es durà a terme en 30 països d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.
La campanya compta amb el suport de la FIA Foundation i del Programa de Beques per a una Mobilitat Segura i Sostenible de la FIA i estarà activa fins al setembre de 2026.
El pes de les substàncies psicoactives en la seguretat viària
En relació amb el pes de la sinistralitat, i prenent com a referència el context europeu, la Comissió Europea i l’ERSO estimen que aproximadament una de cada quatre víctimes mortals a les carreteres de la UE (≈25 %) està vinculada al consum d’alcohol. Aquesta estimació es manté vigent en els informes més recents de l’Observatori (2023/2025).
Quant al consum de drogues durant la conducció, actualment no hi ha una dada harmonitzada a nivell europeu per al 2024 que indiqui el percentatge de defuncions en accidents de trànsit associades a aquestes substàncies. Els indicadors més consistents provenen de la prevalença en controls i del risc relatiu per substància recollits en cada país participant en la campanya. En diversos territoris s’hi han detectat increments significatius, un element que ha servit per a reforçar les mesures de prevenció.
Pel que fa a la medicació amb efecte sedant que pot provocar somnolència, encara no existeix una estadística específica que permeti separar aquesta causa de la resta d’accidents. Tot i això, diversos països de la Regió I han posat de manifest, a partir de la seva experiència local, la necessitat de prestar-hi una atenció especial. En el cas d’Andorra, el país més proper que recull aquest tipus de registres és Espanya (DGT), que el 2024 situa en un 11,4 % el percentatge de conductors i conductores finats amb psicofàrmacs detectats. Dins d’aquest grup, les substàncies més freqüents han estat les benzodiazepines (53,3 %), els antidepressius (51,4 %), els antiepilèptics (20,6 %) i els opioides (12,1 %).
La contribució de l’ACA CLUB
L’Automòbil Club d’Andorra, com a membre de la FIA, ha participat activament en tots els àmbits de decisió de la nova campanya. Segons han expressat des de l’entitat:
«Any rere any, diversos tècnics dels països que integrem la Regió I de la FIA treballem durant mesos per a definir el tema de la campanya de seguretat viària següent. Enguany, després d’un procés de diagnosi, totes les voluntats s’han alineat per a abordar una problemàtica compartida per diversos països: mantenir l’estat de consciència durant la conducció.»
A Andorra, aquesta campanya connecta directament amb la feina ja desenvolupada per l’ACA CLUB durant la campanya Missió Zero Accidents 2020, centrada en reduir a zero els accidents ocasionats pel consum d’alcohol i drogues sota el lema “També és cosa teva”.
Aquella iniciativa, impulsada conjuntament amb el Govern d’Andorra, se centrava en el comportament dels conductors i conductores, alhora que interpel·lava directament l’entorn més proper —amics, família i companys de feina—. El missatge subratllava que la prevenció de conductes de risc al volant només és possible amb un compromís col·lectiu.
Des de l’entitat també remarquen que a Andorra s’ha produït una millora sostinguda en els controls i sancions per consum d’alcohol i drogues, amb una tendència a la baixa de positius i sancions entre els anys 2022, 2023 i el 2024. No obstant això, destaquen un repunt en la sinistralitat durant el 2024: «malgrat la disminució de positius i sancions, els accidents i les víctimes amb incidència d’alcohol o drogues tornen a créixer un 23 % durant l’any passat respecte l’any 2023». Tot apunta a un possible canvi de perfil de risc: hi ha menys conductors sota els efectes, però els que encara hi són poden presentar un risc més elevat o provocar accidents més greus. L’entitat andorrana subratlla, a més, que encara hi ha molts reptes de futur i que, tot i que les campanyes de conscienciació i control donen resultats, cal reforçar-les amb polítiques de prevenció per a consolidar la reducció de la sinistralitat i evitar nous repunts.”
Amb aquesta nova campanya europea de la FIA, l’ACA CLUB reforça el seu compromís amb una mobilitat segura i amb l’objectiu compartit de fer realitat la Visió Zero accidents.