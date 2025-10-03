La sessió de tardor de l’APCE se centra en l’accés a l’habitatge i els reptes democràtics

Aquest divendres, 3 d’octubre, ha finalitzat la sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que ha tingut lloc a Estrasburg. Per part de la delegació andorrana han participat la presidenta, Berna Coma, Cerni Escalé i Meritxell Alcobé. Al llarg de la sessió de tardor, la presidenta de la delegació andorrana, Berna Coma, ha intervingut en tres debats. El primer d’ells, sobre la democràcia i els partits polítics, Coma ha remarcat que els partits són un pilar fonamental de la democràcia representativa i ha destacat la necessitat de recuperar la confiança ciutadana mitjançant la transparència.
En el segon debat, centrat en la problemàtica per accedir a l’habitatge, Coma ha afirmat que l’accés a un habitatge digne és un dret fonamental i ha exposat les mesures adoptades per Andorra. Finalment, el tercer debat, ha analitzat les amenaces en la llibertat de desplaçament en l’exercici de les funcions dels parlamentaris. En aquest sentit, Coma ha remarcat que els parlamentaris es puguin moure lliurement pels països membres del Consell d’Europa per al bon funcionament democràtic de l’Assemblea.
D’altra banda, Meritxell Alcobé ha intervingut al debat sobre els moviments juvenils per a la democràcia, posant en relleu la importància de garantir la participació activa, constant i significativa de la joventut en la vida política i cívica.
Pel que fa al treball en les diferents comissions de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Cerni Escalé ha participat en l’elaboració i redacció de la resolució sobre el dret europeu a l’habitatge que ha impulsat la Comissió d’Afers Socials i Desenvolupament Sostenible. La resolució fa una menció al Principat d’Andorra, destacant les dificultats creixents en matèria d’habitatge i la necessitat d’aplicar mesures per a fer-hi front per a preservar la cohesió social.
A més, els membres de la delegació s’han reunit amb el president de l’APCE, Theodoros Rousopoulos, que ha expressat la seva disposició a continuar treballant en la implementació del Conveni Marc del Consell d’Europa sobre la intel·ligència artificial, en línia amb les conclusions de l’esdeveniment paral·lel a la sessió de tardor organitzat pel Consell General el passat dimarts.
Al llarg d’aquesta setmana, Berna Coma, en qualitat de vicepresidenta de l’Assemblea, ha presidit el debat conjunt sobre l’Informe d’activitat del Bureau i de la Comissió Permanent corresponent al període comprès entre el 27 de juny i el 28 de setembre i el debat sobre els moviments juvenils per a la democràcia.