El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que les persones amb diagnòstic de trastorn de l’espectre autista, problemes de salut mental, conductes disruptives o altres alteracions de comportament, necessiten poder sortir al carrer, ja que aquestes conductes es poden veure agreujades pel confinament.

Les directrius del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut després d’haver escoltat les inquietuds de l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) en relació amb la importància que aquestes persones puguin sortir del seu domicili, estipulen que aquest col·lectiu no ha d’utilitzar cap identificació visible, atès que el Govern està fermament alineat amb la defensa dels drets de les persones.

Precisament, el Govern va ratificar l’any 2014 el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. Entre els principis d’aquest compromís internacional es destaca la igualtat d’oportunitats, la no discriminació o el respecte a la privacitat.

Les persones amb discapacitat disposen d’un carnet acreditatiu –la targeta blava–, que en cas de necessitat pot ser requerit per les autoritats competents.

El ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, ha recordat, en la seva compareixença d’aquest dimarts al migdia, que els ciutadans no s’han de desplaçar a les consultes dels professionals sanitaris no mèdics, ja que les visites programades amb anterioritat que no siguin urgències queden posposades fins a la fi de l’emergència sanitària. Tal com es va establir amb aquest col·lectiu, cada professional contactarà amb els seus pacients per tornar a planificar les visites. En cas d’urgència, es considerarà per part de cada professional, via telemàtica, la situació de cada pacient. Es recorda, a més, que hi ha telèfons d’urgència per cadascuna de les especialitats.

Es pot trobar més informació al respecte en el següent enllaç: https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/PDFs/Situaci%C3%B3_de_les_professions_titulades.pdf

El CIC atén entre 15 i 30 persones diàriament

El Centre Intermedi de Control (CIC), que està atenent diàriament entre 15 i 30 persones que presenten símptomes moderats d’afectació per coronavirus. El CIC està operatiu de dilluns a diumenge entre les 9 i les 13 h i de 15 a 18 h. Les consultes del CIC estan ubicades als espais de l’antic tanatori i s’hi accedeix exclusivament per la rampa del costat de la Clínica Verge de Meritxell.

La plataforma digital d’autoavaluació registra 1.673 usuaris

Pel que fa a la plataforma digital d’autoavaluació, que està en ple funcionament des de dissabte, s’han comptabilitzat més de 1.673 registres d’autoavaluació i més de 30.000 consultes. L’adreça web per accedir-hi la trobareu a https://coronavirus.govern.ad.