El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el nomenament de set nous agents penitenciaris després que hagi finalitzat el seu període de prova.

Els set agents, tots ells homes, van ser nomenats com a funcionaris en període de formació en els edictes dels passats 10 de gener i 28 de febrer del 2018 i es van formar del 12 de març al 26 d’octubre.

Un cop passats aquests processos de manera satisfactòria, es va iniciar el període final de prova entre el 28 de novembre del 2018 i el 27 de novembre del 2019. Tots els agents han superat amb èxit aquest període i ara el Consell de Ministres els nomena com a funcionaris, tots ells per ocupar el lloc de treball d’agent penitenciari grup funcional C.