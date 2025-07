El Govern lliurarà a l’AGIA les estadístiques oficials sobre els preus de lloguer del país

Jordi Ribó, Conxita Marsol i Sandra Cano (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s’ha reunit aquest dijous amb la vicepresidenta del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Sandra Cano, i amb el secretari, Jordi Ribó, que han reiterat la necessitat de disposar de dades estadístiques oficials dels preus de lloguer del Principat. Marsol els ha explicat que de moment no s’han pogut entregar perquè el Govern encara no disposa de les xifres oficials del comú d’Escaldes-Engordany. Malgrat tot, la titular d’Habitatge s’ha compromès a lliurar-les a la tardor, tot confiant que pugui facilitar les dades completes de totes les parròquies.

La reunió ha servit per a abordar aspectes relacionats amb la problemàtica de l’habitatge, tal com es fa periòdicament amb l’entitat i amb la resta d’actors implicats amb la qüestió. En aquest sentit, Conxita Marsol ha exposat a l’AGIA la proposta del Govern per a la regulació futura de l’activitat de taxació al Principat amb l’objectiu d’escoltar i incorporar, si s’escau, les demandes del sector d’agents immobiliaris.

La voluntat del Govern és regular la taxació a través d’un reglament que entraria en vigor aquesta legislatura.