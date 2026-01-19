El Govern d’Andorra expressa el seu condol per les víctimes de l’accident ferroviari a Adamuz

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha traslladat el condol del Govern andorrà per l’accident ferroviari ocorregut aquest diumenge a la nit a la localitat cordovesa d’Adamuz. Mitjançant un missatge a les xarxes socials, Imma Tor ha expressat la solidaritat d’Andorra amb les famílies de les víctimes i amb el conjunt del poble espanyol, reafirmant el suport institucional en un moment de tragèdia.
El descarrilament, que es va produir cap a les vuit del vespre, ha provocat de moment 39 morts i més de cent hospitalitzats, almenys una dotzena de les quals a l’UCI. Tal i com recorda RTVA, l’accident va tenir lloc quan un tren procedent de Màlaga amb destinació Madrid va sortir de la via i va xocar amb un altre tren que circulava en sentit contrari a 200 km/h.
Les causes del sinistre encara es desconeixen, i els dispositius d’emergència continuen actius. Les autoritats alerten que la xifra de víctimes podria augmentar a mesura que avanci la recerca.