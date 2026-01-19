La majoria dels residents portuguesos a Andorra han votat a la ultradreta

Des de 1986 que a Portugal no calia una segona volta per a elegir cap d’Estat, i mai abans entre les dues paperetes n’hi havia hagut una d’extrema dreta: clar símptoma de polarització i de crispació. El més votat ha estat l’exministre socialista, António Seguro, amb més del 30% dels vots, que ha superat amb distància còmoda l’ultradretà, André Ventura, del partit Chega.
Tal i com publica RTVA, a Andorra, l’escenari canvia totalment: dels 488 vots vàlids comptabilitzats, 340 són per al candidat de Chega, o en altres paraules, el 69% dels suports. El segueix a molta distància el mateix Seguro, amb 48 vots.
Des de la comunitat portuguesa no en fan valoracions polítiques, però destaquen l’alta participació, que ha augmentat prop del doble respecte dels últims comicis presidencials de 2021, com a Portugal, que ha assolit el major nombre de vots en vint anys.
Caldrà esperar, doncs, a la segona volta del 8 de febrer que es planteja incerta per al futur del país. Les enquestes donen com a guanyador el candidat socialista amb escreix i el motiu és el cordó sanitari que s’espera que facin les forces d’esquerra i moderades per a evitar que el candidat ultradretà arribi a la presidència.