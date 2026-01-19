La Policia deté dues dones no residents per diversos furts en comerços

La Policia ha detingut, aquest passat cap de setmana, a Andorra la Vella, dues dones no residents de 30 i 34 anys com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni per diversos furts de mercaderia en establiments de l’eix comercial. L’arrest es va efectuar aquest diumenge, a la tarda, gràcies a la col·laboració del responsable de seguretat d’una de les botigues, que va permetre identificar i localitzar les dues dones i el seu vehicle, amb matrícula francesa, on havien deixat la mercaderia.
Les sospitoses, a qui es va interceptar en un aparcament, haurien sostret roba, tabac i alcohol de tres comerços d’Andorra la Vella. Tot plegat, amb un valor superior als 800 euros. A més, es trobaven en possessió d’una petita quantitat de marihuana. Una d’elles ja va ser controlada l’any 2024, també, per furt de mercaderia.