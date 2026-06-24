El Govern crea dos nous serveis per a reforçar el funcionament intern de l’Administració

El Govern ha donat llum verda a la creació de dos nous serveis orientats a reforçar el funcionament intern de l’Administració. D’una banda, el Servei de diàleg, conciliació i resolució consensuada de conflictes, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre les parts implicades, afavorir acords voluntaris i contribuir a un clima laboral saludable, d’acord amb principis de confidencialitat, imparcialitat i bona fe. D’altra banda, es crea el Servei de relacions internes, destinat a impulsar i enfortir la comunicació interna dins de l’Administració general.
Aquests dos serveis queden definits en el decret aprovat aquest dimecres pel Consell de Ministres, que estableix l’estructuració i la delimitació de competències del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, amb la voluntat de consolidar una gestió més eficient dels recursos humans de l’Administració general.
La nova organització consolida una estructura formada pel Departament de Funció Pública i el Departament de Transformació Digital, amb l’objectiu d’optimitzar la coordinació interna i reforçar la qualitat dels serveis públics.
En el marc del desplegament del nou model de Funció Pública, actualment en fase final de definició, i d’aquesta nova organització, el Govern també ha nomenat Gemma Minguillon Alquézar com a directora del Departament de Funció Pública, amb l’encàrrec de liderar la gestió integral dels recursos humans de l’Administració general.
Minguillon és llicenciada en Periodisme i en Publicitat i Relacions Públiques, i compta amb un màster en Direcció d’Organitzacions. Disposa d’una trajectòria professional consolidada tant en el sector privat com en el públic, on ha assumit responsabilitats en l’àmbit de la consultoria estratègica i la comunicació, liderant la gestió de comptes i la direcció de projectes, així com en els àmbits de la comunicació institucional i la docència.