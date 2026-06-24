El cap de Govern es desplaçarà divendres a Barcelona per a reunir-se amb el president de la Generalitat

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaça aquest divendres, 26 de juny, a Barcelona per a reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el marc dels contactes institucionals regulars entre els dos executius. La reunió tindrà lloc al Palau de la Generalitat i s’inscriu en la voluntat compartida de consolidar la bona relació de cooperació entre Andorra i Catalunya, que s’ha intensificat al llarg dels darrers anys amb trobades periòdiques tant a Barcelona com al Principat. En aquest sentit, el cap de Govern i el president Illa ja es van reunir a Barcelona el desembre del 2024 i posteriorment a Andorra l’any 2025, en el marc de la trobada anual entre ambdues institucions.
Durant la reunió de treball, els dos mandataris abordaran diverses qüestions d’interès compartit, amb especial atenció a la cooperació transfronterera. La trobada servirà igualment per a fer balanç de l’estat d’avançament dels diferents grups de treball entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya, que abasten àmbits com les infraestructures, la salut, el medi ambient o els reptes transfronterers.
A la tarda, el cap de Govern, Xavier Espot, també es reunirà amb el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Durant aquesta trobada s’abordaran diverses qüestions vinculades a la mobilitat i a la cooperació bilateral, com ara les autoritzacions associades a l’heliport nacional, la gestió fronterera o l’aplicació del conveni trilateral pel que fa als estudiants andorrans a Espanya.
Aquest desplaçament s’emmarca en l’estratègia del Govern per a consolidar les relacions institucionals amb els territoris veïns i avançar en projectes compartits que facilitin la mobilitat, la cooperació econòmica i el desenvolupament del conjunt de l’espai pirinenc.