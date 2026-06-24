El cap de Govern es desplaçarà divendres a Barcelona per a reunir-se amb el president de la Generalitat

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In: Política
El cap de Govern, Xavier Espot
El cap de Govern, Xavier Espot, en una imatge d’arxiu (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaça aquest divendres, 26 de juny, a Barcelona per a reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el marc dels contactes institucionals regulars entre els dos executius. La reunió tindrà lloc al Palau de la Generalitat i s’inscriu en la voluntat compartida de consolidar la bona relació de cooperació entre Andorra i Catalunya, que s’ha intensificat al llarg dels darrers anys amb trobades periòdiques tant a Barcelona com al Principat. En aquest sentit, el cap de Govern i el president Illa ja es van reunir a Barcelona el desembre del 2024 i posteriorment a Andorra l’any 2025, en el marc de la trobada anual entre ambdues institucions.

Durant la reunió de treball, els dos mandataris abordaran diverses qüestions d’interès compartit, amb especial atenció a la cooperació transfronterera. La trobada servirà igualment per a fer balanç de l’estat d’avançament dels diferents grups de treball entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya, que abasten àmbits com les infraestructures, la salut, el medi ambient o els reptes transfronterers.

A la tarda, el cap de Govern, Xavier Espot, també es reunirà amb el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Durant aquesta trobada s’abordaran diverses qüestions vinculades a la mobilitat i a la cooperació bilateral, com ara les autoritzacions associades a l’heliport nacional, la gestió fronterera o l’aplicació del conveni trilateral pel que fa als estudiants andorrans a Espanya.

Aquest desplaçament s’emmarca en l’estratègia del Govern per a consolidar les relacions institucionals amb els territoris veïns i avançar en projectes compartits que facilitin la mobilitat, la cooperació econòmica i el desenvolupament del conjunt de l’espai pirinenc.

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