Urgències registra una nit de Sant Joan tranquil·la amb cinc atencions per alcohol i una per una cremada a causa d’un petard

Segons ha informat el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el servei d’Urgències, durant la nit-matinada de la revetlla de Sant Joan va atendre cinc persones -les cinc adultes- per intoxicacions a causa d’un excessiu consum d’alcohol. D’aquestes, tres van ser ateses gràcies al desplaçament de l’ambulància de Suport Vital Bàsic i, les altres dues, van adreçar-se directament al servei d’Urgències.
L’altra persona que va requerir d’atenció sanitària és un menor. El SAAS assenyala que va patir una cremada en una de les seves mans. La cremada va ser provocada en manipular un petard.